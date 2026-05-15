楽天は15日、育成選手の金子京介と支配下選手契約に合意したと発表した。背番号は「134」から「98」へ変更になる。

金子は球団を通じて「うれしい気持ちと、もっと頑張らないといけないという気持ちです。ここまで関わってくださった皆さんには感謝しかありません。一軍でホームランを打てるように頑張ります」とコメント。

金子は25年育成ドラフト4位で楽天に入団し、ここまで二軍では34試合に出場して、打率.234、7本塁打、21打点の成績を残している。