楽天は15日、育成選手の金子京介と支配下選手契約に合意したと発表した。背番号は「134」から「98」へ変更になる。
金子は球団を通じて「うれしい気持ちと、もっと頑張らないといけないという気持ちです。ここまで関わってくださった皆さんには感謝しかありません。一軍でホームランを打てるように頑張ります」とコメント。
金子は25年育成ドラフト4位で楽天に入団し、ここまで二軍では34試合に出場して、打率.234、7本塁打、21打点の成績を残している。
楽天は15日、育成選手の金子京介と支配下選手契約に合意したと発表した。背番号は「134」から「98」へ変更になる。
金子は球団を通じて「うれしい気持ちと、もっと頑張らないといけないという気持ちです。ここまで関わってくださった皆さんには感謝しかありません。一軍でホームランを打てるように頑張ります」とコメント。
金子は25年育成ドラフト4位で楽天に入団し、ここまで二軍では34試合に出場して、打率.234、7本塁打、21打点の成績を残している。
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