楽天、オリックスに3点リードで後半戦へ

楽天が1回裏に1点、3回裏に2点を追加し、オリックスを3-0とリード。太田光が2打点、辰己涼介が1打点と打線が援護する展開。オリックスは後半の反撃なるか。

【スタメン】

楽天: 1(右)佐藤　直樹 2(二)黒川　史陽 3(中)辰己　涼介 4(一)浅村　栄斗 5(三)渡邊　佳明 6(捕)太田　光 7(指)YG安田 8(遊)村林　一輝 9(左)中島　大輔 10(投)Ｊ・ウレーニャ

オリックス: 1(三)宗　佑磨 2(中)渡部　遼人 3(指)西川　龍馬 4(二)太田　椋 5(捕)森　友哉 6(左)来田　涼斗 7(一)Ｂ・シーモア 8(右)麦谷　祐介 9(遊)野口　智哉 10(投)Ｓ・ジェリー

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 39 24 15 0 .615 -
2 阪神 38 22 15 1 .595 1
3 DeNA 37 19 17 1 .528 3
4 巨人 38 20 18 0 .526 3
5 広島 35 12 21 2 .364 9
6 中日 37 13 24 0 .351 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 37 23 14 0 .622 -
2 西武 40 22 17 1 .564 2
3 ソフトバンク 37 19 18 0 .514 4
4 日本ハム 40 20 20 0 .500 4
5 楽天 37 15 21 1 .417 7
6 ロッテ 37 14 23 0 .378 9