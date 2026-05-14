楽天、オリックスに3点リードで後半戦へ
楽天が1回裏に1点、3回裏に2点を追加し、オリックスを3-0とリード。太田光が2打点、辰己涼介が1打点と打線が援護する展開。オリックスは後半の反撃なるか。
【スタメン】
楽天: 1(右)佐藤 直樹 2(二)黒川 史陽 3(中)辰己 涼介 4(一)浅村 栄斗 5(三)渡邊 佳明 6(捕)太田 光 7(指)YG安田 8(遊)村林 一輝 9(左)中島 大輔 10(投)Ｊ・ウレーニャ
オリックス: 1(三)宗 佑磨 2(中)渡部 遼人 3(指)西川 龍馬 4(二)太田 椋 5(捕)森 友哉 6(左)来田 涼斗 7(一)Ｂ・シーモア 8(右)麦谷 祐介 9(遊)野口 智哉 10(投)Ｓ・ジェリー
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|39
|24
|15
|0
|.615
|-
|2
|阪神
|38
|22
|15
|1
|.595
|1
|3
|DeNA
|37
|19
|17
|1
|.528
|3
|4
|巨人
|38
|20
|18
|0
|.526
|3
|5
|広島
|35
|12
|21
|2
|.364
|9
|6
|中日
|37
|13
|24
|0
|.351
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|37
|23
|14
|0
|.622
|-
|2
|西武
|40
|22
|17
|1
|.564
|2
|3
|ソフトバンク
|37
|19
|18
|0
|.514
|4
|4
|日本ハム
|40
|20
|20
|0
|.500
|4
|5
|楽天
|37
|15
|21
|1
|.417
|7
|6
|ロッテ
|37
|14
|23
|0
|.378
|9