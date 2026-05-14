5月15日（金）14時からFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバー26名が発表される。会見の模様はNHK総合が生中継。日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネル『JFA TV』と公式Instagramアカウントでもライブ配信を行う。
過去7大会、数々のドラマが生まれたW杯のメンバー発表。三浦知良の落選や巻誠一郎のサプライズ招集などは、今もなおサッカーファンの記憶に深く刻まれていることだろう。過去7大会のメンバーとともに、発表時のドラマを振り返る。◆1998年 フランスW杯
W杯初出場の日本はスイスのニヨンにて事前合宿を実施した。6月2日、市川大祐、北澤豪、そして三浦知良の3名が落選し、22名のW杯メンバーが決定。岡田武史監督の「外れるのはカズ、三浦カズ」というフレーズに日本中が衝撃を受けた。
▼GK
1 小島伸幸（ベルマーレ平塚）
20 川口能活（横浜マリノス）
21 楢崎正剛（横浜フリューゲルス）
▼DF
2 名良橋晃（鹿島アントラーズ）
3 相馬直樹（鹿島アントラーズ）
4 井原正巳（横浜マリノス）
5 小村徳男（横浜マリノス）
16 斉藤俊秀（清水エスパルス）
17 秋田豊（鹿島アントラーズ）
19 中西永輔（ジェフユナイテッド市原）
▼MF
6 山口素弘（横浜フリューゲルス）
7 伊東輝悦（清水エスパルス）
8 中田英寿（ベルマーレ平塚）
10 名波浩（ジュビロ磐田）
11 小野伸二（浦和レッズ）
13 服部年宏（ジュビロ磐田）
15 森島寛晃（セレッソ大阪）
22 平野孝（名古屋グランパス）
▼FW
9 中山雅史（ジュビロ磐田）
12 呂比須ワグナー（ベルマーレ平塚）
14 岡野雅行（浦和レッズ）
18 城彰二（横浜マリノス）
フィリップ・トルシエ監督は自国開催のW杯に臨むにあたり「ベテラン選手が必要」と判断し、秋田豊と中山雅史が2大会連続でメンバー入り。一方で直前の国際親善試合で好プレーを見せていた中村俊輔が外れる結果となった。
▼GK
1 川口能活（ポーツマス）
12 楢崎正剛（名古屋グランパス）
23 曽ヶ端準（鹿島アントラーズ）
▼DF
2 秋田豊（鹿島アントラーズ）
3 松田直樹（横浜F・マリノス）
4 森岡隆三（清水エスパルス）
16 中田浩二（鹿島アントラーズ）
17 宮本恒靖（ガンバ大阪）
▼MF
5 稲本潤一（アーセナル）
6 服部年宏（ジュビロ磐田）
7 中田英寿（パルマ）
8 森島寛晃（セレッソ大阪）
14 三都主アレサンドロ（清水エスパルス）
15 福西崇史（ジュビロ磐田）
18 小野伸二（フェイエノールト）
19 小笠原満男（鹿島アントラーズ）
20 明神智和（柏レイソル）
21 戸田和幸（清水エスパルス）
22 市川大祐（清水エスパルス）
▼FW
9 西澤明訓（セレッソ大阪）
10 中山雅史（ジュビロ磐田）
11 鈴木隆行（鹿島アントラーズ）
13 柳沢敦（鹿島アントラーズ）
中田英寿、中村俊輔、小野伸二らが順当に選出された一方、ジーコジャパンでエースだった久保竜彦が落選した。代わって、巻誠一郎がサプライズでメンバー入り。ジーコ監督が「マキ」と名前を呼ぶと、会見場からは驚きの声が上がった。
▼GK
1 楢崎正剛（名古屋グランパス）
12 土肥洋一（FC東京）
23 川口能活（ジュビロ磐田）
▼DF
2 茂庭照幸（FC東京）
3 駒野友一（サンフレッチェ広島）
5 宮本恒靖（ガンバ大阪）
6 中田浩二（バーゼル）
14 三都主アレサンドロ（浦和レッズ）
19 坪井慶介（浦和レッズ）
21 加地亮（ガンバ大阪）
22 中澤佑二（横浜F・マリノス）
▼MF
4 遠藤保仁（ガンバ大阪）
7 中田英寿（ボルトン）
8 小笠原満男（鹿島アントラーズ）
10 中村俊輔（セルティック）
15 福西崇史（ジュビロ磐田）
17 稲本潤一（ウェスト・ブロムウィッチ）
18 小野伸二（浦和レッズ）
▼FW
9 高原直泰（ハンブルガーSV）
11 巻誠一郎（ジェフユナイテッド千葉）
13 柳沢敦（鹿島アントラーズ）
16 大黒将志（グルノーブル）
20 玉田圭司（名古屋グランパス）
楢﨑正剛、川口能活の両GKは4大会連続での選出。川口はケガの影響で実戦から遠ざかっていたが、貴重なベテランとして招集された。所属クラブで好調を維持していた石川直宏、小笠原満男らの名前は呼ばれず、香川真司はサポートメンバーとして帯同した。
▼GK
1 楢﨑正剛（名古屋グランパス）
21 川島永嗣（川崎フロンターレ）
23 川口能活（ジュビロ磐田）
▼DF
3 駒野友一（ジュビロ磐田）
4 田中マルクス闘莉王（名古屋グランパス）
5 長友佑都（FC東京）
6 内田篤人（鹿島アントラーズ）
13 岩政大樹（鹿島アントラーズ）
15 今野泰幸（FC東京）
22 中澤佑二（横浜F・マリノス）
▼MF
2 阿部勇樹（浦和レッズ）
7 遠藤保仁（ガンバ大阪）
8 松井大輔（グルノーブル）
10 中村俊輔（横浜F・マリノス）
14 中村憲剛（川崎フロンターレ）
17 長谷部誠（ヴォルフスブルク）
18 本田圭佑（CSKAモスクワ）
20 稲本潤一（川崎フロンターレ）
▼FW
9 岡崎慎司（清水エスパルス）
11 玉田圭司（名古屋グランパス）
12 矢野貴章（アルビレックス新潟）
16 大久保嘉人（ヴィッセル神戸）
19 森本貴幸（カターニア）
約4年間、メンバーを固定することによって精度を高めてきたザックジャパン。本田圭佑や遠藤保仁ら主力選手が順当に選出された。そしてJ1で得点王のタイトルを獲得し、待望論が出ていた大久保嘉人が前線の“ラストピース”として加わった。
▼GK
1 川島永嗣（スタンダール・リエージュ）
12 西川周作（浦和レッズ）
23 権田修一（FC東京）
▼DF
2 内田篤人（シャルケ）
3 酒井高徳（シュトゥットガルト）
5 長友佑都（インテル）
6 森重真人（FC東京）
15 今野泰幸（ガンバ大阪）
19 伊野波雅彦（ジュビロ磐田）
21 酒井宏樹（ハノーファー）
22 吉田麻也（サウサンプトン）
▼MF
7 遠藤保仁（ガンバ大阪）
14 青山敏弘（サンフレッチェ広島）
16 山口蛍（セレッソ大阪）
17 長谷部誠（ニュルンベルク）
▼FW
4 本田圭佑（ミラン）
8 清武弘嗣（ニュルンベルク）
9 岡崎慎司（マインツ）
10 香川真司（マンチェスター・U）
11 柿谷曜一朗（セレッソ大阪）
13 大久保嘉人（川崎フロンターレ）
18 大迫勇也（1860ミュンヘン）
20 齋藤学（横浜F・マリノス）
ヴァヒド・ハリルホジッチ氏の電撃解任によって、大会約2カ月前に技術委員長だった西野朗が指揮官に就任した。西野ジャパンの初陣となったガーナ戦は0対2で敗戦。その翌日に本大会メンバーが発表され、浅野拓磨（シュトゥットガルト）、三竿健斗（鹿島アントラーズ）、井手口陽介（クルトゥラル・レオネサ）の3名が落選となった。
▼GK
1 川島永嗣（メス）
12 東口順昭（ガンバ大阪）
23 中村航輔（柏レイソル）
▼DF
2 植田直通（鹿島アントラーズ）
3 昌子源（鹿島アントラーズ）
5 長友佑都（ガラタサライ）
6 遠藤航（浦和レッズ）
19 酒井宏樹（マルセイユ）
20 槙野智章（浦和レッズ）
21 酒井高徳（ハンブルガーSV）
22 吉田麻也（サウサンプトン）
▼MF
4 本田圭佑（パチューカ）
7 柴崎岳（ヘタフェ）
8 原口元気（デュッセルドルフ）
10 香川真司（ドルトムント）
11 宇佐美貴史（デュッセルドルフ）
14 乾貴士（エイバル）
16 山口蛍（セレッソ大阪）
17 長谷部誠（フランクフルト）
18 大島僚太（川崎フロンターレ）
▼FW
9 岡崎慎司（レスター）
13 武藤嘉紀（マインツ）
15 大迫勇也（ブレーメン）
2021年までU-23日本代表監督を務めていた森保一監督は、三笘薫や堂安律ら“東京五輪世代”を中心に選出。前回大会から大幅な世代交代となった。大きなサプライズはなかったが、大迫勇也や原口元気、古橋亨梧らがメンバーから外れる結果となった。
▼GK
1 川島永嗣（ストラスブール／フランス）
12 権田修一（清水エスパルス）
23 シュミット・ダニエル（シント・トロイデン／ベルギー）
▼DF
2 山根視来（川崎フロンターレ）
3 谷口彰悟（川崎フロンターレ）
4 板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）
5 長友佑都（FC東京）
16 冨安健洋（アーセナル／イングランド）
19 酒井宏樹（浦和レッズ）
22 吉田麻也（シャルケ／ドイツ）
26 伊藤洋輝（シュトゥットガルト／ドイツ）
▼MF／FW
6 遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）
7 柴崎岳（レガネス／スペイン）
8 堂安律（フライブルク／ドイツ）
9 三笘薫（ブライトン／イングランド）
10 南野拓実（モナコ／フランス）
11 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
13 守田英正（スポルティング／ポルトガル）
14 伊東純也（スタッド・ランス／フランス）
15 鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）
17 田中碧（デュッセルドルフ／ドイツ）
18 浅野拓磨（ボーフム／ドイツ）
20 町野修斗（湘南ベルマーレ）
21 上田綺世（サークル・ブルッヘ／ベルギー）
24 相馬勇紀（名古屋グランパス）
25 前田大然（セルティック／スコットランド）