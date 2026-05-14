5月15日（金）14時からFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバー26名が発表される。会見の模様はNHK総合が生中継。日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネル『JFA TV』と公式Instagramアカウントでもライブ配信を行う。

過去7大会、数々のドラマが生まれたW杯のメンバー発表。三浦知良の落選や巻誠一郎のサプライズ招集などは、今もなおサッカーファンの記憶に深く刻まれていることだろう。過去7大会のメンバーとともに、発表時のドラマを振り返る。

◆1998年 フランスW杯

W杯初出場の日本はスイスのニヨンにて事前合宿を実施した。6月2日、市川大祐、北澤豪、そして三浦知良の3名が落選し、22名のW杯メンバーが決定。岡田武史監督の「外れるのはカズ、三浦カズ」というフレーズに日本中が衝撃を受けた。

▼GK

1 小島伸幸（ベルマーレ平塚）

20 川口能活（横浜マリノス）

21 楢崎正剛（横浜フリューゲルス）

▼DF

2 名良橋晃（鹿島アントラーズ）

3 相馬直樹（鹿島アントラーズ）

4 井原正巳（横浜マリノス）

5 小村徳男（横浜マリノス）

16 斉藤俊秀（清水エスパルス）

17 秋田豊（鹿島アントラーズ）

19 中西永輔（ジェフユナイテッド市原）

▼MF

6 山口素弘（横浜フリューゲルス）

7 伊東輝悦（清水エスパルス）

8 中田英寿（ベルマーレ平塚）

10 名波浩（ジュビロ磐田）

11 小野伸二（浦和レッズ）

13 服部年宏（ジュビロ磐田）

15 森島寛晃（セレッソ大阪）

22 平野孝（名古屋グランパス）

▼FW

9 中山雅史（ジュビロ磐田）

12 呂比須ワグナー（ベルマーレ平塚）

14 岡野雅行（浦和レッズ）

18 城彰二（横浜マリノス）

◆2002年 日韓W杯

フィリップ・トルシエ監督は自国開催のW杯に臨むにあたり「ベテラン選手が必要」と判断し、秋田豊と中山雅史が2大会連続でメンバー入り。一方で直前の国際親善試合で好プレーを見せていた中村俊輔が外れる結果となった。

▼GK

1 川口能活（ポーツマス）

12 楢崎正剛（名古屋グランパス）

23 曽ヶ端準（鹿島アントラーズ）

▼DF

2 秋田豊（鹿島アントラーズ）

3 松田直樹（横浜F・マリノス）

4 森岡隆三（清水エスパルス）

16 中田浩二（鹿島アントラーズ）

17 宮本恒靖（ガンバ大阪）

▼MF

5 稲本潤一（アーセナル）

6 服部年宏（ジュビロ磐田）

7 中田英寿（パルマ）

8 森島寛晃（セレッソ大阪）

14 三都主アレサンドロ（清水エスパルス）

15 福西崇史（ジュビロ磐田）

18 小野伸二（フェイエノールト）

19 小笠原満男（鹿島アントラーズ）

20 明神智和（柏レイソル）

21 戸田和幸（清水エスパルス）

22 市川大祐（清水エスパルス）

▼FW

9 西澤明訓（セレッソ大阪）

10 中山雅史（ジュビロ磐田）

11 鈴木隆行（鹿島アントラーズ）

13 柳沢敦（鹿島アントラーズ）

◆2006年 ドイツW杯

中田英寿、中村俊輔、小野伸二らが順当に選出された一方、ジーコジャパンでエースだった久保竜彦が落選した。代わって、巻誠一郎がサプライズでメンバー入り。ジーコ監督が「マキ」と名前を呼ぶと、会見場からは驚きの声が上がった。

▼GK

1 楢崎正剛（名古屋グランパス）

12 土肥洋一（FC東京）

23 川口能活（ジュビロ磐田）

▼DF

2 茂庭照幸（FC東京）

3 駒野友一（サンフレッチェ広島）

5 宮本恒靖（ガンバ大阪）

6 中田浩二（バーゼル）

14 三都主アレサンドロ（浦和レッズ）

19 坪井慶介（浦和レッズ）

21 加地亮（ガンバ大阪）

22 中澤佑二（横浜F・マリノス）

▼MF

4 遠藤保仁（ガンバ大阪）

7 中田英寿（ボルトン）

8 小笠原満男（鹿島アントラーズ）

10 中村俊輔（セルティック）

15 福西崇史（ジュビロ磐田）

17 稲本潤一（ウェスト・ブロムウィッチ）

18 小野伸二（浦和レッズ）

▼FW

9 高原直泰（ハンブルガーSV）

11 巻誠一郎（ジェフユナイテッド千葉）

13 柳沢敦（鹿島アントラーズ）

16 大黒将志（グルノーブル）

20 玉田圭司（名古屋グランパス）

◆2010年 南アフリカW杯

楢﨑正剛、川口能活の両GKは4大会連続での選出。川口はケガの影響で実戦から遠ざかっていたが、貴重なベテランとして招集された。所属クラブで好調を維持していた石川直宏、小笠原満男らの名前は呼ばれず、香川真司はサポートメンバーとして帯同した。

▼GK

1 楢﨑正剛（名古屋グランパス）

21 川島永嗣（川崎フロンターレ）

23 川口能活（ジュビロ磐田）

▼DF

3 駒野友一（ジュビロ磐田）

4 田中マルクス闘莉王（名古屋グランパス）

5 長友佑都（FC東京）

6 内田篤人（鹿島アントラーズ）

13 岩政大樹（鹿島アントラーズ）

15 今野泰幸（FC東京）

22 中澤佑二（横浜F・マリノス）

▼MF

2 阿部勇樹（浦和レッズ）

7 遠藤保仁（ガンバ大阪）

8 松井大輔（グルノーブル）

10 中村俊輔（横浜F・マリノス）

14 中村憲剛（川崎フロンターレ）

17 長谷部誠（ヴォルフスブルク）

18 本田圭佑（CSKAモスクワ）

20 稲本潤一（川崎フロンターレ）

▼FW

9 岡崎慎司（清水エスパルス）

11 玉田圭司（名古屋グランパス）

12 矢野貴章（アルビレックス新潟）

16 大久保嘉人（ヴィッセル神戸）

19 森本貴幸（カターニア）

◆2014年 ブラジルW杯

約4年間、メンバーを固定することによって精度を高めてきたザックジャパン。本田圭佑や遠藤保仁ら主力選手が順当に選出された。そしてJ1で得点王のタイトルを獲得し、待望論が出ていた大久保嘉人が前線の“ラストピース”として加わった。

▼GK

1 川島永嗣（スタンダール・リエージュ）

12 西川周作（浦和レッズ）

23 権田修一（FC東京）

▼DF

2 内田篤人（シャルケ）

3 酒井高徳（シュトゥットガルト）

5 長友佑都（インテル）

6 森重真人（FC東京）

15 今野泰幸（ガンバ大阪）

19 伊野波雅彦（ジュビロ磐田）

21 酒井宏樹（ハノーファー）

22 吉田麻也（サウサンプトン）

▼MF

7 遠藤保仁（ガンバ大阪）

14 青山敏弘（サンフレッチェ広島）

16 山口蛍（セレッソ大阪）

17 長谷部誠（ニュルンベルク）

▼FW

4 本田圭佑（ミラン）

8 清武弘嗣（ニュルンベルク）

9 岡崎慎司（マインツ）

10 香川真司（マンチェスター・U）

11 柿谷曜一朗（セレッソ大阪）

13 大久保嘉人（川崎フロンターレ）

18 大迫勇也（1860ミュンヘン）

20 齋藤学（横浜F・マリノス）

◆2018年 ロシアW杯

ヴァヒド・ハリルホジッチ氏の電撃解任によって、大会約2カ月前に技術委員長だった西野朗が指揮官に就任した。西野ジャパンの初陣となったガーナ戦は0対2で敗戦。その翌日に本大会メンバーが発表され、浅野拓磨（シュトゥットガルト）、三竿健斗（鹿島アントラーズ）、井手口陽介（クルトゥラル・レオネサ）の3名が落選となった。

▼GK

1 川島永嗣（メス）

12 東口順昭（ガンバ大阪）

23 中村航輔（柏レイソル）

▼DF

2 植田直通（鹿島アントラーズ）

3 昌子源（鹿島アントラーズ）

5 長友佑都（ガラタサライ）

6 遠藤航（浦和レッズ）

19 酒井宏樹（マルセイユ）

20 槙野智章（浦和レッズ）

21 酒井高徳（ハンブルガーSV）

22 吉田麻也（サウサンプトン）

▼MF

4 本田圭佑（パチューカ）

7 柴崎岳（ヘタフェ）

8 原口元気（デュッセルドルフ）

10 香川真司（ドルトムント）

11 宇佐美貴史（デュッセルドルフ）

14 乾貴士（エイバル）

16 山口蛍（セレッソ大阪）

17 長谷部誠（フランクフルト）

18 大島僚太（川崎フロンターレ）

▼FW

9 岡崎慎司（レスター）

13 武藤嘉紀（マインツ）

15 大迫勇也（ブレーメン）

◆2022年 カタールW杯

2021年までU-23日本代表監督を務めていた森保一監督は、三笘薫や堂安律ら“東京五輪世代”を中心に選出。前回大会から大幅な世代交代となった。大きなサプライズはなかったが、大迫勇也や原口元気、古橋亨梧らがメンバーから外れる結果となった。

▼GK

1 川島永嗣（ストラスブール／フランス）

12 権田修一（清水エスパルス）

23 シュミット・ダニエル（シント・トロイデン／ベルギー）

▼DF

2 山根視来（川崎フロンターレ）

3 谷口彰悟（川崎フロンターレ）

4 板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）

5 長友佑都（FC東京）

16 冨安健洋（アーセナル／イングランド）

19 酒井宏樹（浦和レッズ）

22 吉田麻也（シャルケ／ドイツ）

26 伊藤洋輝（シュトゥットガルト／ドイツ）

▼MF／FW

6 遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）

7 柴崎岳（レガネス／スペイン）

8 堂安律（フライブルク／ドイツ）

9 三笘薫（ブライトン／イングランド）

10 南野拓実（モナコ／フランス）

11 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

13 守田英正（スポルティング／ポルトガル）

14 伊東純也（スタッド・ランス／フランス）

15 鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）

17 田中碧（デュッセルドルフ／ドイツ）

18 浅野拓磨（ボーフム／ドイツ）

20 町野修斗（湘南ベルマーレ）

21 上田綺世（サークル・ブルッヘ／ベルギー）

24 相馬勇紀（名古屋グランパス）

25 前田大然（セルティック／スコットランド）

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