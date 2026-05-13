JリーグオールスターDAZNカップのファン・サポーター投票結果が発表され、J2・J3 WEST-BからGK泉森涼太とMF西澤健太のサガン鳥栖コンビがファン・サポーター投票イレブンに名を連ねた。

選出を受け、泉森は「すごく嬉しいですし、本当に光栄なことです。この貴重な経験を無駄にしないように、今後のサッカー人生に生かしていかないといけないと思っています」。西澤は「錚々たるメンバーとできるので、少しでもいいものを吸収できるように楽しみたいです」とそれぞれ述べた。

鳥栖の守護神・泉森は、J2・J3 WEST-Bの最多得票選手となった。西澤は「本当に安定したプレーを見せてくれますし、僕らが前で自由にできるのも後ろでしっかりと守ってくれるからなので助かっています」と信頼を語る。鳥栖のキャプテンであり、攻撃の中心を担う西澤のプレーについては「今の鳥栖は健太くんなしで語れない」と泉森。互いのプレーを認め合う仲だ。

J2・J3 WEST-Bからは大分トリニータに所属する清武弘嗣も選出され、西澤は共闘を心待ちにしている。「何度も対戦させていただいていますが、本当に上手いし賢い。そういう選手がどういうことを考えながらサッカーをしているのか、どういうところを見ているのか参考にしたいです」と話す。泉森は「高校は違いますけど、髙橋大悟選手は仲良いですし、今も喋るのですごく楽しみです（※泉森は鹿児島城西高等学校、高橋は神村学園高等部の出身で同級）」と語った。西澤は清水エスパルス時代に髙橋とチームメイトの間柄で「最近も会いましたけど、何も変わらない（笑）ただ、プレーはいろいろな経験をしてレベルアップしていると思うので、一緒にやれたら楽しみですね」とピッチ上での共演に期待がかかる。

J2・J3 WEST-BはJ2勢3クラブ、J3勢7クラブで構成されており、J3勢の割合は4グループで最多となっている。ワンデートーナメントのオールスターで狙うは「下剋上（西澤）」。「3連勝できるように頑張ります！」と意気込んだ。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）