今日の運勢 5月13日（水） 12星座占いランキング第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月13日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月13日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？自分らしく振る舞えるようです。たとえ少し大変な仕事や用事があったとしても、機転を利かせてテキパキ行えることでしょう。そんなあなたに、周りはとても助けられるはずです。視野が拡がって、これからのことを想像すると、ワクワクしてくるようです。新しく知り合いができたり、友達になれたりするようです。バッグや財布を新調するとさらに運気の巡りが良くなりそう。やりたいことができる日なので、思いっきり楽しみましょう。新たな自分を探すと良いかも。ヘアスタイルや服装などを変えてみると、恋愛運もアップ。自信をもつことが大事なようです。対人運が良好な日。あなたを中心に、新しいグループができるかも。さりげない気遣いや、ユニークなところを出していくと◎周りの空気感が良くなると、あなたがやりたかったこともできそう。いつもとは違う行動をすると◎今日は寄り道をして散策をしてみるのも良いでしょう。パートナーや恋人にちょっとしたプレゼントをしてみるのもおすすめ。話が広がって、絆も深まることでしょう。日中は活発に行動すると上手くいきそう。健康づくりの一環としてウォーキングや、筋トレなどを行ってみるのも◎なりたい自分をイメージしてみましょう。推しや憧れの人を真似て行動してみるのもアリ。予定を詰めすぎると焦ってしまいそう。今日は、じっくり考え事をしたり、自然が豊かなところでリラックスしたりしましょう。好きなお茶やお菓子でティータイムをするのもおすすめ。大変だと思っていたことに、見通しが立ちそう。先輩からのアドバイスを参考にすると良いかも。気持ちがスッキリしてくると、自分のために時間を使いたくなりそう。美容に力をいれると◎今日はのんびりするのがおすすめ。映画やアニメを見るのも良いでしょう。夢のような世界に浸ることでリフレッシュできるようです。好きなキャラクターグッズを部屋に飾ると運気アップ。ひらめいたら即行動を。恋も自らチャンスを掴みにいくときです。気になる人がいるならばデートに誘ってみましょう。あまり気を使いすぎずに、自分らしさをアピールしてみて。ネガティブな発言をする人には気をつけて。話半分に受け止め、自分の考えを深めていくようにすると良いかも。気持ちが沈みがちなときは水回りの掃除をするとスッキリできそう。周りから頼られることが多そう。集中したいのに、時間が奪われてしまうとついイラッとしてしまうかも。ストレスが爆発する前にリフレッシュするようにしましょう。手を流水でしっかり洗うと気持ちも入れ替えられるようです。変化を恐れないことが大事。そのために必要な知識や体力などを身につけていくようにしましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/