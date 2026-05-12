アールケイエンタープライズが運営するブランドリユースショップ「Rodeo Drive(ロデオドライブ)」は5月9日、同じコメ兵ホールディングスグループの「BRAND OFF(ブランドオフ)」と共同で、新店舗をオープンした。

共同出店を行う「1～4F：BRAND OFF SHIBUYA」と「5F：Rodeo Drive SHIBUYA」

新店舗「Rodeo Drive SHIBUYA」「BRAND OFF SHIBUYA」は、渋谷・宇田川町(渋谷センター街)の商業施設「VIVEL SHIBUYA」にオープン。バッグやアパレルに強みを持つ「BRAND OFF」が1階から4階を、時計やジュエリーに強みを持つ「Rodeo Drive」が5階を占める構成となっている。

同一ビル内に両ブランドが近接することで、商材の幅広さと提案の厚みを実現。SNSやAIを駆使して「自分だけの一点物」を探索する個人旅行(FIT)層や、感度の高い国内客のニーズに多角的に応える狙いがある。

5月31日まで、「Rodeo Drive SHIBUYA」限定のオープン記念フェアを開催。ラグジュアリースポーツウォッチの歴史を語るうえで欠かせないジェラルド・ジェンタと、自然界から着想を得た独創的なジュエリーで知られるジャン・シュランバージェの作品を厳選して展開する。

Rodeo Drive SHIBUYA限定ノベルティとして、オリジナル「GLOW」刺繍バッジを用意する。ヴィンテージウォッチの雰囲気をモチーフに、"ほのかに光る"刺繍糸を用いて表現した特別仕様のアイテムとなる。