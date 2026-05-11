ボスニア・ヘルツェゴビナサッカー連盟（NFSBiH）は11日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表の代表メンバーを26名を発表した。

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は、FIFAワールドカップ2026欧州予選でプレーオフに回ったものの、ウェールズ代表、イタリア代表との激戦を制し、3大会ぶり2度目の本大会出場を決めた。本大会ではグループBに入り、現地時間6月12日にカナダ代表、同19日にスイス代表、同25日にカタール代表と対戦する予定となっている。

開幕まで残り1カ月に迫るなか、セルゲイ・バルバレス監督が率いる26名のメンバーを発表。DFセアド・コラシナツや精神的支柱のFWエディン・ジェコらが順当に選出された。

発表されたボスニア・ヘルツェゴビナ代表のメンバー26名は以下の通り。

■ボスニア・ヘルツェゴビナ代表

▼GK

二コラ・ヴァシリ（ザンクトパウリ／ドイツ）

マルティン・ズロミスリッチ（リエカ／クロアチア）

オスマン・ハジキッチ（スラヴェン・ベルポ／クロアチア）

▼DF

セアド・コラシナツ（アタランタ／イタリア）

アマル・デディッチ（ベンフィカ／ポルトガル）

ニハド・ムヤキッチ（ガズィアンテプ／トルコ）

二コラ・カティッチ（シャルケ／ドイツ）

タリク・ムハレモヴィッチ（サッスオーロ／イタリア）

スティエパン・ラデリッチ（リエカ／クロアチア）

デニス・ハジカドゥニッチ（サンプドリア／イタリア）

ニダル・チェリク（RCランス／フランス）

▼MF

アミル・ハジアフメトヴィッチ（ハル・シティ／イングランド）

イヴァン・シュニッチ（パフォス／キプロス）

イヴァン・バシッチ（アスタナ／カザフスタン）

ジェニス・ブルニッチ（カールスルーエ／ドイツ）

エルミン・マフミッチ（スロヴァン・リベレツ／チェコ）

ベンヤミン・タヒロヴィッチ（ブロンビー／デンマーク）

アマル・メミッチ（プルゼニ／チェコ）

アルミン・ギゴヴィッチ（ヤングボーイズ／スイス）

ケリム・アライベゴヴィッチ（ザルツブルク／オーストリア）

エスミル・バイラクタレヴィッチ（PSV／オランダ）

▼FW

エルメディン・デミロヴィッチ（シュトゥットガルト／ドイツ）

ヨヴォ・ルキッチ（クルージュ／ルーマニア）

サメド・バジュダル（ヤギエロニア・ビャウィストク／ポーランド）

ハリス・タバコヴィッチ（ボルシアMG／ドイツ）

エディン・ジェコ（シャルケ／ドイツ）