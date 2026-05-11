ボスニア・ヘルツェゴビナサッカー連盟（NFSBiH）は11日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表の代表メンバーを26名を発表した。
ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は、FIFAワールドカップ2026欧州予選でプレーオフに回ったものの、ウェールズ代表、イタリア代表との激戦を制し、3大会ぶり2度目の本大会出場を決めた。本大会ではグループBに入り、現地時間6月12日にカナダ代表、同19日にスイス代表、同25日にカタール代表と対戦する予定となっている。
開幕まで残り1カ月に迫るなか、セルゲイ・バルバレス監督が率いる26名のメンバーを発表。DFセアド・コラシナツや精神的支柱のFWエディン・ジェコらが順当に選出された。
発表されたボスニア・ヘルツェゴビナ代表のメンバー26名は以下の通り。
■ボスニア・ヘルツェゴビナ代表
▼GK
二コラ・ヴァシリ（ザンクトパウリ／ドイツ）
マルティン・ズロミスリッチ（リエカ／クロアチア）
オスマン・ハジキッチ（スラヴェン・ベルポ／クロアチア）
▼DF
セアド・コラシナツ（アタランタ／イタリア）
アマル・デディッチ（ベンフィカ／ポルトガル）
ニハド・ムヤキッチ（ガズィアンテプ／トルコ）
二コラ・カティッチ（シャルケ／ドイツ）
タリク・ムハレモヴィッチ（サッスオーロ／イタリア）
スティエパン・ラデリッチ（リエカ／クロアチア）
デニス・ハジカドゥニッチ（サンプドリア／イタリア）
ニダル・チェリク（RCランス／フランス）
▼MF
アミル・ハジアフメトヴィッチ（ハル・シティ／イングランド）
イヴァン・シュニッチ（パフォス／キプロス）
イヴァン・バシッチ（アスタナ／カザフスタン）
ジェニス・ブルニッチ（カールスルーエ／ドイツ）
エルミン・マフミッチ（スロヴァン・リベレツ／チェコ）
ベンヤミン・タヒロヴィッチ（ブロンビー／デンマーク）
アマル・メミッチ（プルゼニ／チェコ）
アルミン・ギゴヴィッチ（ヤングボーイズ／スイス）
ケリム・アライベゴヴィッチ（ザルツブルク／オーストリア）
エスミル・バイラクタレヴィッチ（PSV／オランダ）
▼FW
エルメディン・デミロヴィッチ（シュトゥットガルト／ドイツ）
ヨヴォ・ルキッチ（クルージュ／ルーマニア）
サメド・バジュダル（ヤギエロニア・ビャウィストク／ポーランド）
ハリス・タバコヴィッチ（ボルシアMG／ドイツ）
エディン・ジェコ（シャルケ／ドイツ）