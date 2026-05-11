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中日ドラゴンズ 最新情報



11日のプロ野球公示で、中日ドラゴンズは櫻井頼之介投手を一軍登録から抹消した。











櫻井は10日、本拠地・バンテリンドームナゴヤで行われた読売ジャイアンツ戦に先発登板。2回に平山功太のタイムリーで1点を先制されると、4回にはダルベックに137キロのフォークを左翼席に運ばれて3失点を喫する。



1－3とリードされた中日はその裏、鵜飼航丞が同点2ランを放つと、続く5回には細川成也の犠飛で4－3と逆転に成功。櫻井は5回4安打3失点の内容で、勝ち投手の権利を持って降板した。



だが、中日は2番手以降の投手が打ち込まれ、終わってみれば4－9と巨人に完敗。櫻井のプロ初勝利はならなかった。



櫻井は、2025年ドラフト2位で東北福祉大から入団。175㎝、68キロと小柄ながら抜群のスタミナと制球力を誇り、完成度が高い投手だ。



昨年6月に行われた全日本大学野球選手権では、決勝の福井工業大戦で9回1失点の完投勝利を収めるなど優勝に大きく貢献。チームのエースとして、大会の最優秀投手賞にも輝いた。



迎えたルーキーイヤーの今季は、ここまで6試合の登板（先発5試合）で0勝3敗、防御率6.29。持ち前の投球術が跳ね返されている現状だが、一軍で通用する力をここから磨いていきたい。























【動画】この落差！櫻井、ビシエドを三振に抑えるシーンがこちら

DAZNベースボールの公式Xより













心地よいテンポで



3.1回まではパーフェクトピッチ

ルーキー・櫻井頼之介が快投中



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