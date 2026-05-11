自動車保険の「通勤」と「業務」の違いとは？

自動車保険には使用目的があり、「通勤・通学使用」や「業務使用」などがあります。これらの使用目的は契約時に保険会社に伝えるものですが、保険料などがどのように違うのか、気になっている人もいるのではないでしょうか。また、使用目的が異なる使い方をして事故にあった場合、きちんと補償が受けられるのかが心配になる人もいるかもしれません。

この記事では、自動車保険における使用目的で通勤・通学使用と業務使用の違いと、それぞれの保険料の違いについて解説します。また、自動車保険の使用目的に関する注意点と異なる使用目的で運転中の事故について解説します。

自動車保険における使用目的の違い

自動車保険における使用目的には「通勤・通学使用」と「業務使用」のほか、「日常・レジャー使用」の３つがあります。ここでは、自動車保険における使用目的の違いについて解説します。

※保険会社によって基準が異なることがあります。詳細は保険会社にご確認ください。

業務使用

自動車保険における業務使用は、年間を通じて平均月15日以上、契約対象の車を仕事（通勤を除く）で使用する場合に選択します。営業の足として車を使用している場合や資材を運ぶために車を使用している場合などが当てはまります。業務は「収入を得るために行った労働」を指し、無償のボランティアは業務に該当しません。

なお、業務に車を使用している場合でも週に1～2日など低頻度の場合は基準に満たないので業務使用には当てはまりません。

通勤・通学使用

通勤・通学使用は、業務使用に該当せず、年間を通じて平均月15日以上の頻度で通勤・通学のために車を使った場合が対象となります。これは運転者の雇用形態にかかわりなく、パートタイムやアルバイトでも通勤・通学使用に該当します。

注意が必要な点として、保険会社によって通勤・通学先への家族の送迎も含むかは判断が分かれています。また、最寄り駅までの送迎については通勤・通学に含まない保険会社が多いですが、こちらも保険会社によっては通勤・通学に含むとしています。判断に迷う場合は契約する保険会社にご確認ください。

日常・レジャー使用

日常・レジャー使用は業務使用にも通勤・通学使用にも該当しない場合に選択します。車を主に日常の買い物やドライブに使用している場合です。

車は実際にはさまざまな目的で使うこともあるでしょうが、使用頻度の基準を満たしているかが大切です。悪天候の日や夏の気温が高い日のみ車で通勤・通学を行うものの、基本的には公共交通機関で通勤・通学しているといった場合には、通勤・通学使用ではなく日常・レジャー使用としての扱いになります。

使用目的によって保険料はどう変わる

一般的に自動車保険の使用目的によって、保険料は変わります。業務使用の保険料は最も高く、続いて通勤・通学使用となります。日常・レジャー使用が最も安くなります。使用目的によってどの程度保険料が変わるかは保険会社によって異なるので、実際に保険料の見積もりを取って比較するのがよいでしょう。

業務使用の保険料が高い理由は、車の使用頻度が高かったり走行距離が長かったりといった要因があるからです。また、不特定多数の従業員が運転することもあり、不慣れな人が運転する可能性もあります。これらの要因から事故リスクが相対的に上がるため、保険料も最も高くなるのです。

反対に、使用頻度や走行距離が少ない日常・レジャー使用は、事故リスクが低いと見なされるため、保険料が安くなります。

通勤と業務両方に使用する場合、どちらに当てはまる？

車を通勤にも業務にも使用している場合、使用目的は業務使用と通勤・通学使用のどちらを選べばよいのでしょうか？

答えとしては、まず業務使用を選択する基準を満たしているか確認し、満たしている場合は業務使用、満たしていなければ通勤・通学使用の判定に移ります。通勤・通学使用の条件も満たしていない場合は日常・レジャー使用になります。

業務使用→通勤・通学使用→日常・レジャー使用の順で判定を行うので、業務にも通勤にも月15日以上使用しているのであれば業務使用を選択することになります。

自動車保険における使用目的の注意点

自動車保険の使用目的については、いくつか気をつけなければならないことがあります。ここでは、自動車保険における使用目的の注意点について解説します。

使用目的は契約時に正しく申告する必要がある

自動車保険における使用目的に関して注意したいのは、使用目的は契約時に正しく申告する必要があることです。使用目的は自動車保険契約時における「告知事項」であり、契約者または被保険者は、保険会社に事実を正確に伝える義務があります。

使用目的が事実と異なる場合、保険会社が申込書に記載し告知することを求めた「告知事項」に違反する行為（告知義務違反）となります。車の使用中に事故にあっても、補償を受けられない可能性があるので注意してください。

使用目的の変更は保険会社への連絡が必要

もし、ライフスタイルの変化で車の使用目的が変わった場合は、すみやかに保険会社へ連絡しなければなりません。

具体的には、同居の子供が運転免許を取得し、自宅の車（日常・レジャー使用）で通学するようになったケースが挙げられます。この場合、通勤・通学使用への変更を保険会社に伝える必要があるのです。

使用目的の変更は、保険会社のウェブサイトや契約した代理店などで可能です。自動車保険証券を準備して手続きを行ってください。

別の目的で使用中に事故にあったらどうなる？

契約時の使用目的とは別の目的で車を使用した際に事故にあった場合でも、使用目的の条件の通り申告しているのであれば補償対象となります。

例えば、車の使用目的を日常・レジャー使用で契約したものの、たまたま通勤中に事故にあったケースを考えます。このとき、車を通勤に使用していたのが、月に5日程度であれば、通勤・通学使用の月15日以上の条件を満たさないので、日常・レジャー使用でも保険金が支払われます。しかし、車での通勤をほぼ毎日行っていた場合には、補償されなかったり契約を解除されたりする可能性がありますので気をつけましょう。

なお、業務使用で契約していて通勤中や日常の買い物に向かう途中で事故した場合や、通勤・通学使用で契約していて週末のドライブで事故を起こした場合などでは問題なく補償されるでしょう。

自動車保険の使用目的は正確に報告しよう

自動車保険の使用目的は、業務使用の場合は保険料が最も高く、日常・レジャー使用だと最も安くなります。契約時に申告した使用目的と異なる目的で使用中に事故にあっても、条件にしたがってきちんと契約していれば補償を受けることができます。ただし、使用目的の虚偽申告をすると保険金が支払われなかったり契約が解除されたりする可能性があるので、正確に報告しましょう。

自動車保険の使用目的の範囲や補償内容は保険会社によって異なり、保険料も変わってきます。自動車保険は複数の保険会社に見積もりを依頼して、比較・検討してください。

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