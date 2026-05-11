リーグ・アン第33節が10日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG）とスタッド・ブレストが対戦した。

試合は、PSGが前半を通して主導権を握り続けたものの、スタッド・ブレストのGKグレゴワール・クーデルのセーブもあって無得点で前半を終える。それでも82分、敵陣でセカンドボールを回収したリュカ・エルナンデスがペナルティーエリア左角にいたデジレ・ドゥエにパス。するとドゥエはカットインからボックス手前で右足を振り抜き、シュートをゴール右隅に沈めてみせた。その後はスコアが動くことなく試合終了。PSGが1－0でスタッド・ランスに勝利した。

この結果、PSGはリーグ戦32試合を消化して勝ち点「73」とし、2位RCランスとの勝ち点差はリーグ戦残り2試合で「6」となった。リーグ・アンは勝ち点で並んだ場合は得失点差により順位を決める。PSGの得失点差が「44」であるのに対し、2位RCランスの得失点差は「29」であるため、PSGの5年連続14回目のリーグ・アン優勝はほぼ確定となった。

なお、13日にリーグ・アン第29節の延期分が行われ、PSGはアウェイで2位RCランスと対戦する。

【スコア】

パリ・サンジェルマン 1－0 スタッド・ブレスト

【得点者】

1－0 82分 デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）