セルティックに所属する日本代表FW前田大然が4試合連続ゴールで勝利に貢献した。

スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第36節が10日に行われ、セルティックはレンジャーズとのオールドファームに臨んだ。セルティックに所属する前田は前節不詳が疑われたものの先発出場。MF旗手怜央はベンチスタートとなった。

2位のセルティック（勝ち点73）と3位のレンジャーズ（勝ち点69）の直接対決。首位のハーツはすでに今節を終えており、勝ち点77という状況。セルティックは負ければ優勝が大きく遠のく状況だった。

試合はアウェイのレンジャーズが早々に先制。9分にマイキー・ムーアがネットを揺らすことに成功する。先手を奪われたセルティックだったが、23分にヤン・ヒョンジュンのゴールで同点に追いつくことに成功する。

前半を1ー1で終えていた中、後半に前田が爆発する。53分、背後へのボールに反応したキーラン・ティアニーがボックス内左からダイレクトで折り返すと、前田がそのまま蹴り込み逆転に成功する。さらに、57分には前田が衝撃のゴール。左サイドからのクロスが相手DFに当たってルーズボールとなると、ボックス内で前田がトラップで浮かせてバイシクルシュート。これがゴール右隅に吸い込まれ、セルティックがリードを2点に広げる。

76分には旗手もピッチに立つと、セルティックは危なげなく試合を進めてタイムアップ。3ー1でオールドファームを制し、首位ハーツとの勝ち点差を「1」とした。

【スコア】

セルティック 3ー1 レンジャーズ

【得点者】

0ー1 9分 マイキー・ムーア（レンジャーズ）

1ー1 23分 ヤン・ヒョンジュン（セルティック）

2ー1 53分 前田大然（セルティック）

3ー1 57分 前田大然（セルティック）