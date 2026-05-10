今日の運勢 5月11日（月） 12星座占いランキング第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月11日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月11日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？だんだんとやる気がわいて、活動的な１日となりそうです。日ごろ運動不足ならばストレッチや有酸素運動を行うのも良いでしょう。気になる相手に連絡をしてみると、デートなどの約束ができるかも。穏やかな時間を過ごすことができそうです。上手くリラックスができると、色々なアイデアが浮かぶことでしょう。今日は心で感じるままにアートに触れるのもおすすめ。感性が研ぎすまされ、言葉に深みが生まれそう。サークルや趣味の集まりに参加すると、長所を活かせそう。知人も増えてにぎやかになる予感。SNSを利用するのもおすすめです。あなたに関心を寄せる人が多くなるようです。テキパキと過ごせる1日に。身の回りを整理をすれば、頭の中もスッキリすることでしょう。短期間のダイエットを始めるのもおすすめです。目標を明確にすることで、モチベーションが保てそう。今日は、丁寧なコミュニケーションを意識してみて。仕事のパートナーや、恋人にもきちんと自分の考えを伝えましょう。互いに理解が深まれば、仕事などにも良い影響が出てくるようです。プチラッキーが起こる予感。明るい笑顔やポジティブな行動を意識してみましょう。家族や先輩から差し入れをもらったり、好きな人と外出先で偶然出会えたり。心がワクワクしてきそうです。自由な時間ができるので、日ごろの疲れを癒すと良いでしょう。ストレッチや有酸素運動をしてみると◎。ランチタイムは、パートナーや友人など誰かと一緒に食事をすると運気アップに。遊ぶことが楽しくなりそうです。しかしゲーム等にはまっている場合は、家族や恋人から心配されてしまうかも。やるべきことは先に済ませるなど、メリハリをつけて。読書や勉強をゲーム感覚で行ってみるのもアリ。部屋が乱れていると、ちょっとイライラしてしまいそう。時間を作って片付けるようにしてみて。とくに書類の整理をするとスッキリできそうです。お気に入りの空間ができると、集中力もアップ。今日は、怠けてしまいそうな自分を奮い立たせるようにしましょう。１週間のスケジュールや目標を立ててみて。なるべく歩くようにすると、自分のペースがつかみやすくなるようです。自分のペースでのんびり過ごすのがおすすめ。立ち話などをすると、ついつい長引いてしまいそうなので気をつけましょう。噂話など気になってしまうかもしれませんが、鵜呑みにしないように。日中は忙しくなるようです。充実感もあり楽しめそうですが、その後は疲れが出てしまうかも。夜はゆったりとした時間を持つようにしましょう。寝るときはお気に入りの香りでリラックスを。暦の上では夏に入り、エネルギーが外向きに高まる一方で、連休明けのお疲れも出やすいタイミング。月曜日の今日は心身の調整を優先しましょう。今日を「整える日」にすることが、今週の運気を底上げする鍵になりますよ。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/