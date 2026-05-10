ソフトバンク、ロッテを相手に3点リード
ロッテが2回に先制したが、ソフトバンクが3回以降、栗原の1号ソロなどで着実に加点。5回裏には周東の活躍もあり2点を追加し、5-2とリードを広げた。両チームにホームランが出たが、ソフトバンクが優位に進めている。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(中)周東 佑京 2(左)近藤 健介 3(指)柳田 悠岐 4(三)栗原 陵矢 5(一)山川 穂高 6(遊)今宮 健太 7(右)牧原 大成 8(捕)渡邉 陸 9(二)庄子 雄大 10(投)前田 悠伍
ロッテ: 1(右)藤原 恭大 2(二)小川 龍成 3(三)寺地 隆成 4(左)西川 史礁 5(一)上田 希由翔 6(遊)友杉 篤輝 7(捕)松川 虎生 8(指)井上 広大 9(中)髙部 瑛斗 10(投)毛利 海大
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|36
|23
|13
|0
|.639
|-
|2
|阪神
|35
|20
|14
|1
|.588
|2
|3
|DeNA
|34
|17
|16
|1
|.515
|4
|4
|巨人
|35
|17
|18
|0
|.486
|5
|5
|中日
|34
|13
|21
|0
|.382
|9
|6
|広島
|32
|11
|19
|2
|.367
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|35
|22
|13
|0
|.629
|-
|2
|ソフトバンク
|34
|18
|16
|0
|.529
|3
|3
|西武
|37
|19
|17
|1
|.528
|3
|4
|日本ハム
|37
|17
|20
|0
|.459
|6
|5
|楽天
|35
|15
|19
|1
|.441
|6
|6
|ロッテ
|34
|14
|20
|0
|.412
|7