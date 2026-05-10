ソフトバンク、ロッテを相手に3点リード

ロッテが2回に先制したが、ソフトバンクが3回以降、栗原の1号ソロなどで着実に加点。5回裏には周東の活躍もあり2点を追加し、5-2とリードを広げた。両チームにホームランが出たが、ソフトバンクが優位に進めている。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(中)周東　佑京 2(左)近藤　健介 3(指)柳田　悠岐 4(三)栗原　陵矢 5(一)山川　穂高 6(遊)今宮　健太 7(右)牧原　大成 8(捕)渡邉　陸 9(二)庄子　雄大 10(投)前田　悠伍

ロッテ: 1(右)藤原　恭大 2(二)小川　龍成 3(三)寺地　隆成 4(左)西川　史礁 5(一)上田　希由翔 6(遊)友杉　篤輝 7(捕)松川　虎生 8(指)井上　広大 9(中)髙部　瑛斗 10(投)毛利　海大

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 36 23 13 0 .639 -
2 阪神 35 20 14 1 .588 2
3 DeNA 34 17 16 1 .515 4
4 巨人 35 17 18 0 .486 5
5 中日 34 13 21 0 .382 9
6 広島 32 11 19 2 .367 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 35 22 13 0 .629 -
2 ソフトバンク 34 18 16 0 .529 3
3 西武 37 19 17 1 .528 3
4 日本ハム 37 17 20 0 .459 6
5 楽天 35 15 19 1 .441 6
6 ロッテ 34 14 20 0 .412 7