ソフトバンク、ロッテを相手に3点リード

ロッテが2回に先制したが、ソフトバンクが3回以降、栗原の1号ソロなどで着実に加点。5回裏には周東の活躍もあり2点を追加し、5-2とリードを広げた。両チームにホームランが出たが、ソフトバンクが優位に進めている。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(中)周東 佑京 2(左)近藤 健介 3(指)柳田 悠岐 4(三)栗原 陵矢 5(一)山川 穂高 6(遊)今宮 健太 7(右)牧原 大成 8(捕)渡邉 陸 9(二)庄子 雄大 10(投)前田 悠伍

ロッテ: 1(右)藤原 恭大 2(二)小川 龍成 3(三)寺地 隆成 4(左)西川 史礁 5(一)上田 希由翔 6(遊)友杉 篤輝 7(捕)松川 虎生 8(指)井上 広大 9(中)髙部 瑛斗 10(投)毛利 海大

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