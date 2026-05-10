巨人が中日に5点差で勝利
先発投手：巨人は森田 駿哉が4回1/3回4失点、中日の櫻井 頼之介は5回3失点 得点経過： 2回表：巨人が1点を追加 3回裏：中日が1点を追加 4回表：巨人が2点を追加 注目選手：中日の鵜飼 航丞が1本塁打、2打点の活躍、中日のＯ・カリステが1本塁打、2得点の活躍、巨人のＢ・ダルベックが1本塁打、2打点、3安打、4得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|36
|23
|13
|0
|.639
|-
|2
|阪神
|35
|20
|14
|1
|.588
|2
|3
|DeNA
|34
|17
|16
|1
|.515
|4
|4
|巨人
|35
|17
|18
|0
|.486
|5
|5
|中日
|34
|13
|21
|0
|.382
|9
|6
|広島
|32
|11
|19
|2
|.367
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|35
|22
|13
|0
|.629
|-
|2
|ソフトバンク
|34
|18
|16
|0
|.529
|3
|3
|西武
|37
|19
|17
|1
|.528
|3
|4
|日本ハム
|37
|17
|20
|0
|.459
|6
|5
|楽天
|35
|15
|19
|1
|.441
|6
|6
|ロッテ
|34
|14
|20
|0
|.412
|7