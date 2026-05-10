巨人が中日に5点差で勝利

先発投手：巨人は森田　駿哉が4回1/3回4失点、中日の櫻井　頼之介は5回3失点 得点経過： 2回表：巨人が1点を追加 3回裏：中日が1点を追加 4回表：巨人が2点を追加 注目選手：中日の鵜飼　航丞が1本塁打、2打点の活躍、中日のＯ・カリステが1本塁打、2得点の活躍、巨人のＢ・ダルベックが1本塁打、2打点、3安打、4得点の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 36 23 13 0 .639 -
2 阪神 35 20 14 1 .588 2
3 DeNA 34 17 16 1 .515 4
4 巨人 35 17 18 0 .486 5
5 中日 34 13 21 0 .382 9
6 広島 32 11 19 2 .367 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 35 22 13 0 .629 -
2 ソフトバンク 34 18 16 0 .529 3
3 西武 37 19 17 1 .528 3
4 日本ハム 37 17 20 0 .459 6
5 楽天 35 15 19 1 .441 6
6 ロッテ 34 14 20 0 .412 7