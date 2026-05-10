DeNAvs阪神、3回終了0-0

序盤を終えて両チーム無得点の投手戦。DeNA、阪神ともに3イニングを zero with zero run で凌ぎ、互いの堅守と投手陣の踏ん張りが光る展開。中盤へ向かうにつれて、どちらが先に均衡を破るか注目が集まる。

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