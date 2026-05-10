中野で人気のビストロ「中野トング」の姉妹店として2026年3月にオープンした「辻堂パーク」。辻堂駅からバスで、「辻堂東海岸」停留所へ。

そこからすぐの場所にある、ピザをメインにしたイタリアンバルです。注目は、高加水でモチモチ食感の“飲めるピザ”。遊び心あふれる一軒を取材しました。

「新しいことにチャレンジしたい」遊び心を大切にしたお店

東京・中野の「中野トング」、北千住の「北千住fuji」に続く3店舗目としてオープンした「辻堂パーク」。「新しいことにチャレンジしたい」という想いから生まれた、遊び心を大切にしたお店です。

店内には屋根裏のような座敷や小上がりのスペースもあり、どこかアスレチックのようなワクワク感のある空間が広がります。

オープンキッチンは開放的、かつにぎやかな雰囲気が魅力。テーブル席に加え、テラス席も用意されています。

創作意欲あふれるメニューの数々

「辻堂パーク」の遊び心は、メニューにもあふれています。料理を手がけるのは、元パティシエの店主さん。職人技ではない、自由な発想のメニューを紹介します。

Antipastmisto（前菜の盛り合わせ）

「Antipastmisto（前菜の盛り合わせ）」1,980円（税込）。ひとつずつに意外な驚きのある食感と味わいで“ただの前菜”にとどまらない、丁寧に遊び心を込めたラインアップです。

コーヒーとバナナのセミフレッド

チーズバーガー春巻き

ウニと玉ねぎのムース

黒豆マスカルポーネ

じゃがいものミモレット

和牛タルタル

エビマヨフリット

全7種類が楽しめて、これだけでも十分満足する贅沢な一皿。「こんな組み合わせがあるんだ」と思わず驚くような、新感覚のおいしさばかりです。

中でも印象的だったのが「コーヒーとバナナのセミフレッド」。前菜といえば塩気のあるものを想像しがちですが、こちらはまるでデザートのような一品。ひんやりとした口当たりと、ほろ苦い甘さで、盛り合わせ全体にアクセントを加えています。

クアトロを超えた！5種のチーズを使った「5cheese」

定番の「クアトロフォルマッジ」にとらわれず、“4種である必要はない”という自由な発想から生まれた「5cheese」 2,800円（税込）。カマンベールチーズ、クリームチーズ、モッツァレラチーズ、サワークリームチーズ、マスカルポーネチーズの5種類を贅沢に使っています。

それぞれのチーズの香りと味わいがふわりと広がりつつ、香ばしいミミの食感と、ソースに使われたトリュフの香りがアクセントに。

驚きのモチモチ食感！3日間熟成の高加水ピザ

看板メニューのピザは、通常約60％の加水率に対し、約70％で仕上げる高加水のモチモチ生地。北千住の「TOMMY PIZZA」から指南を受けたこだわりのレシピです。

3日間じっくり熟成させることで、水分量の多さを活かした軽やかでもちもちとした食感に。まさに“飲めるようなピザ”を目指しているのだとか。だからこそ、5種のチーズを使用してもチーズの重たさを感じず、最後まで軽やかに味わえるのですね。

「ミラノプリン」と「ピスタチオのティラミス」も人気

元パティシエが手掛けるだけあり、スイーツの知見を活かしたデザートメニューもそろう同店。お店のロゴが入ったミラノプリンやピスタチオのティラミスも人気です。

遊び心が詰まった新たなイタリアンバル

お店のすべてに遊び心が詰まった「辻堂パーク」。料理の美味しさはもちろん、ワクワクさせられる驚きもあり、食事の時間そのものが楽しく感じられました。カジュアルに利用できる雰囲気で、居心地の良さも魅力です。特徴的な八角形のドアを目印に、ぜひ訪れてみてください。

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