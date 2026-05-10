アジアサッカー連盟（AFC）は9日、サウジアラビアで開催されるAFCアジアカップ2027組み合わせ抽選会を実施した。日本代表は、カタール代表、タイ代表、インドネシア代表と同じグループFに入った。

AFCアジアカップは今回が通算19度目の開催となる。前回大会は2019年大会に続いてカタールが優勝して連覇を達成。なお、前回大会は中国の開催中止と開催地カタールの夏の高温により2024年に延期されたが、今回は4年周期に戻り、2027年1月7日から2月5日までサウジアラビアで開催される予定だ。

大会には合計24カ国が参加。各組4カ国ずつが総当たりのグループステージを実施し、各組の上位2カ国と各組3位のうち成績上位4カ国の合計16カ国が決勝トーナメントに進出することとなる。

最多となる通算4度の優勝を誇る日本代表は、前回大会では準々決勝でイランに敗戦。今大会では2011年のカタール大会以来となる5度目の優勝を狙う。ポット1に入った日本は、カタール代表、タイ代表、インドネシア代表と同じグループFに入った。

AFCアジアカップカタール2027の組み合わせは以下の通り。

【グループA】

サウジアラビア代表（FIFAランキング：61位）

クウェート代表（134位）

オマーン代表（79位）

パレスチナ代表（95位）

【グループB】

ウズベキスタン代表（50位）

バーレーン代表（91位）

北朝鮮代表（118位）

ヨルダン代表（63位）

【グループC】

イラン代表（21位）

シリア代表（84位）

キルギス代表（107位）

中国代表（94位）

【グループD】

オーストラリア代表（27位）

タジキスタン代表（103位）

イラク代表（57位）

シンガポール代表（147位）

【グループE】

韓国代表（25位）

UAE代表（68位）

ベトナム代表（99位）

レバノン代表（108位）／イエメン代表（149位）

【グループF】

日本代表（18位）

カタール代表（55位）

タイ代表（93位）

インドネシア代表（122位）