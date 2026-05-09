Ahaha DONUTS

辻堂駅直結タワーマンション「THE TOWER 湘南辻堂」の1階に、2026年3月7日のオープン直後から話題を集めているドーナツ専門店があります。連日多くの人が訪れ、土日には40分ほどの待ち時間ができることもあるほどの人気ぶりです。今回はそんな注目店でこだわりのドーナツを実際に味わってきました。

ロゴとコンセプトに込めた想い

長らく物件を探していたというオーナーが出会ったのが、この「THE TOWER 湘南辻堂」の一角でした。駅直結でありながら、地域の人が日常的に訪れる立地が決め手となり、出店を決意したそうです。

お店のキャラクターにもなっている「ニコッカ」は、世界一幸せな動物といわれるクオッカをモチーフにしたキャラクター。口角が上がり、常に笑っているように見える姿から、「訪れた人に笑顔を届けたい」という思いが込められています。実際にロゴのグッズ展開を望む声も多く、ブランドとしての広がりも感じられます。

店内はテイクアウトが中心になりますが、カウンター席が6席ほど用意されており、イートインにも対応しています。大きな窓から光が差し込む開放的な空間で、気軽に立ち寄れる雰囲気です。キッチンでは毎朝、その日に提供するドーナツの仕込みが行われ、出来立てを楽しめるのも魅力です。

地域に根ざした素材と、新しいドーナツのかたち

ドーナツづくりには、素材や地域性へのこだわりも詰まっています。湘南のレモンを使ったトッピングや、葉山牛を使用した牛すじカレーなど、湘南ならではの食材を取り入れています。現在は約25名のスタッフが働いており、地域雇用にもつながっています。

また、米油を使用するなど素材選びにも配慮し、甘さを控えめにすることで食事としても楽しめるドーナツを目指しています。アボカドやトマトなどの食事系ディップも揃っており、軽食として利用できる点も特徴です。

看板商品の「アハハドーナツ」は、ディップをつけて食べるためにU字型に仕上げられています。サイズ感も工夫されており、「何個も食べたくなる軽やかさ」を意識して設計されています。さらに、企業秘密の配合によって生まれるもちもちとした食感も、このお店ならではの魅力です。

フレンチクルーラーや生ドーナツなど、それぞれ生地が異なり、食感の違いを楽しめるのも特徴のひとつです。複数種類を食べ比べる楽しさもあります。

まずいただいたのは「アハハドーナツ」190円（税込）もちもちとした生地にチョコソースをディップしていただきます。ソースをたっぷり絡めることで味に変化が生まれ、最後まで飽きずに楽しめる一品です。「もちどーリング 抹茶」280円（税込） は、もっちりとした食感に加え、抹茶のコクとほどよい苦みが感じられる味わい。甘さ控えめで落ち着いた印象です。「フレンチクルーラー 完熟いちご」320円（税込）は、外は軽くサクッと、中はしっとりふんわりとした口当たり。米粉100％で仕上げられており、やさしい食感が印象に残ります。

また、生ドーナツは発酵させた生地に純生クリームや牛すじをたっぷり詰めた一品とのこと。見た目のボリュームに反して軽やかに食べられるように仕上げているそうです。

行列の先にある、新しいドーナツ体験

手土産やご自身のおやつとしてテイクアウトの利用もおすすめですが、イートインのドリンクメニューもありカウンター席で外の景色を眺めながら店内で味わうこともでき、さまざまなシーンで利用しやすいお店です。インスタグラムでは販売状況が発信されているため、来店前に確認できる点も安心です。

何度も試行錯誤を重ねてたどり着いたドーナツには、素材へのこだわりとともに、食事としても楽しめるという新しい価値が詰まっています。湘南の魅力を取り入れながら、訪れる人に笑顔を届ける存在として、今後も注目される一軒です。

辻堂で新しいスイーツ体験を探している方は、ぜひ足を運んでみてください。

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