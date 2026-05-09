プレミアリーグ第36節が9日に行われ、リヴァプールとチェルシーが対戦した。

35試合が消化したリーグ戦で勝ち点「58」のリヴァプールは現在4位。残り3試合で6位のボーンマスとの勝ち点差は「6」となっており、来季のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権に迫っているものの、前節はマンチェスター・ユナイテッドとのダービー・マッチで敗戦を喫している。一方、チェルシーはリーグ戦6連敗中と泥沼の様相。順位も9位まで転落し、前節はジョアン・ペドロのバイシクルシュートで一矢報いるのが精一杯だった。

リヴァプールの本拠地『アンフィールド』で行われた一戦は、ホームチームが立ち上がりに先制に成功。FKの流れからリオ・ングモハのパスを受けたライアン・フラーフェンベルフが、ミドルシュートでネットを揺らす。幸先いいスタートを切ったリヴァプールは、左サイドのングモハが得意のドリブルから仕掛け、追加点を目指す。

ビハインドを背負ったチェルシーは28分、マルク・ククレジャがDFの背後に抜け出し、強烈なシュートを放つと、その後もリヴァプールを敵陣に押し込み続ける。すると35分、エンソ・フェルナンデスのFKが直接ゴールに吸い込まれ、試合を振り出しに戻す。直後にもエンソ・フェルナンデスが飛び出し決定機を迎えるが、これはGKギオルギ・ママルダシュヴィリがセーブに成功する。

1－1で試合を折り返し、後半の立ち上がりにジョアン・ペドロがネットを揺らすが、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）が介入。チェルシーのゴールは取り消されるが、前半同点に追いついた勢いそのまま、逆転への迫力を見せる。

徐々にリヴァプールがドミニク・ソボスライのシュートを機に主導権を取り戻しつつあると、78分にフィルジル・ファン・ダイクがCKからバー直撃のヘディングシュート。対するチェルシーも、ジョアン・ペドロが個人技から打開を図る。

後半のアディショナルタイムは7分となるも、そこでもお互い譲らず。後半のスコアは動かず、1－1で試合終了となった。次戦、リヴァプールは15日に敵地でアストン・ヴィラと、チェルシーは19日にホームでトッテナム・ホットスパーとそれぞれ対戦する。



【スコア】

リヴァプール 1－1 チェルシー

【得点者】

1－0 6分 ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール）

1－1 35分 エンソ・フェルナンデス（チェルシー）

【ゴール動画】リヴァプール、フラーフェンベルフの先制ゴール！



