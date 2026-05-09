今日の運勢 5月10日（日） 12星座占いランキング第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月10日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月10日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？直感が冴えやすく、好調な運気です。今日は直感を信じて行動や選択をしてみるとラッキーに恵まれそうです。ラッキーカラーは、ゴールドやオレンジ。成長に繋がるような運気で、学びが多い1日となりそうです。今日は視野を広げて色々なものに目を向けてみましょう。海外のことに意識を向けるのも良さそうです。恋愛運が好調で、楽しいことが広がっていくような運気の1日となりそうです。今日は趣味を楽しんだり、友達との時間を過ごしたりなど、あなた自身の心が求めていることを選択しましょう。コミュニケーションが活発な運気です。今日は対話の中に発見や収穫がありそうなので、色々な人との関わりを大切にしましょう。対人運が好調で、特に1対1のコミュニケーションにラッキーがあります。今日はパートナーとの時間を大切にしたり、自分自身の心と向き合う時間を持つようにしましょう。趣味が充実しやすく楽しいことが広がっていくような運気です。友達と通話で話をしたり、メッセージでやり取りをしたりするのも良さそうです。仕事運が好調ですが、頑張りすぎには注意です。今日は課題や仕事がある人は区切りの良いところで終えることを心掛けましょう。内省がテーマの日です。今日はこれまでを少し振り返ってみましょう。紙に思いつくまま書き出してみるのも良さそうです。過去の中に意外なヒントが出てきそうです。身の回りを整えることを心がけて過ごしてみましょう。部屋の掃除をしたり、書類の整理をしたりするのがおすすめです。掃除が終わった後は、生花を飾るのも良さそうです。金運が好調で、買い物に出掛けたり、外食を楽しんだりするのがおすすめ。特に欲しいものがない人は日頃お世話になっている人や家族にプレゼントを購入するのも良さそうです。モヤモヤした気持ちが目立ちやすい1日となりそうです。今日は沢山睡眠を取ったり、ゆったりと過ごす時間を持つようにしましょう。心と身体のメンテナンスを心掛けると良い日です。今日はマッサージを受けたり、ゆっくりとお風呂に浸かって緩めるような時間を持つようにしましょう。今日は下弦の月を迎えます。不要なものは手放してみましょう。人付き合いに関しても見直しができると良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/