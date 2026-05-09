ソフトバンク、山川2発で4-2リード

ロッテは2回に先制もソフトバンクも1点返し同点。4回裏、ソフトバンクは山川の2ランなどで一挙3点を奪い4-1とリード。ロッテも5回に上田、佐藤の連続ホームランで2点差に迫るも、ソフトバンクが優位に進める。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(中)周東　佑京 2(左)近藤　健介 3(指)柳田　悠岐 4(三)栗原　陵矢 5(右)柳町　達 6(一)山川　穂高 7(二)牧原　大成 8(捕)海野　隆司 9(遊)野村　勇 10(投)大津　亮介

ロッテ: 1(右)藤原　恭大 2(二)小川　龍成 3(左)西川　史礁 4(指)Ｇ・ポランコ 5(三)寺地　隆成 6(一)上田　希由翔 7(遊)友杉　篤輝 8(捕)佐藤　都志也 9(中)髙部　瑛斗 10(投)田中　晴也

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 35 22 13 0 .629 -
2 阪神 34 20 13 1 .606 1
3 巨人 34 17 17 0 .500 4
4 DeNA 33 16 16 1 .500 4
5 広島 31 11 18 2 .379 8
6 中日 33 12 21 0 .364 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 34 22 12 0 .647 -
2 ソフトバンク 33 18 15 0 .545 3
3 西武 36 18 17 1 .514 4
4 楽天 34 15 18 1 .455 6
5 日本ハム 36 16 20 0 .444 7
6 ロッテ 33 13 20 0 .394 8