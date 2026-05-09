ソフトバンク、山川2発で4-2リード
ロッテは2回に先制もソフトバンクも1点返し同点。4回裏、ソフトバンクは山川の2ランなどで一挙3点を奪い4-1とリード。ロッテも5回に上田、佐藤の連続ホームランで2点差に迫るも、ソフトバンクが優位に進める。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(中)周東 佑京 2(左)近藤 健介 3(指)柳田 悠岐 4(三)栗原 陵矢 5(右)柳町 達 6(一)山川 穂高 7(二)牧原 大成 8(捕)海野 隆司 9(遊)野村 勇 10(投)大津 亮介
ロッテ: 1(右)藤原 恭大 2(二)小川 龍成 3(左)西川 史礁 4(指)Ｇ・ポランコ 5(三)寺地 隆成 6(一)上田 希由翔 7(遊)友杉 篤輝 8(捕)佐藤 都志也 9(中)髙部 瑛斗 10(投)田中 晴也
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|35
|22
|13
|0
|.629
|-
|2
|阪神
|34
|20
|13
|1
|.606
|1
|3
|巨人
|34
|17
|17
|0
|.500
|4
|4
|DeNA
|33
|16
|16
|1
|.500
|4
|5
|広島
|31
|11
|18
|2
|.379
|8
|6
|中日
|33
|12
|21
|0
|.364
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|34
|22
|12
|0
|.647
|-
|2
|ソフトバンク
|33
|18
|15
|0
|.545
|3
|3
|西武
|36
|18
|17
|1
|.514
|4
|4
|楽天
|34
|15
|18
|1
|.455
|6
|5
|日本ハム
|36
|16
|20
|0
|.444
|7
|6
|ロッテ
|33
|13
|20
|0
|.394
|8