ＤｅＮＡが阪神に勝利

先発投手：ＤｅＮＡは篠木　健太郎が6回1失点の好投（4安打6奪三振）、阪神の大竹　耕太郎は8回3失点で敗戦投手 得点経過： 6回裏：阪神が1点を追加 8回表：ＤｅＮＡが3点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの度会　隆輝が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 35 22 13 0 .629 -
2 阪神 34 20 13 1 .606 1
3 巨人 34 17 17 0 .500 4
4 DeNA 33 16 16 1 .500 4
5 広島 31 11 18 2 .379 8
6 中日 33 12 21 0 .364 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 34 22 12 0 .647 -
2 ソフトバンク 33 18 15 0 .545 3
3 西武 36 18 17 1 .514 4
4 楽天 34 15 18 1 .455 6
5 日本ハム 36 16 20 0 .444 7
6 ロッテ 33 13 20 0 .394 8