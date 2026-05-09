ロッテ、ソフトバンクに1点差で競り勝つ

先発投手：ロッテは田中晴也が4回4失点、ソフトバンクの大津亮介は6回1/3で3失点。得点経過：2回表：ロッテが1点を先制。2回裏：ソフトバンクが1点を返し同点。4回裏：ソフトバンクが3点を追加しリード。注目選手：ソフトバンクの山川穂高が2本塁打、4打点、2得点の活躍。ロッテの佐藤都志也が2本塁打、2打点、2得点。Ｇ・ポランコも1本塁打を放った。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 35 22 13 0 .629 -
2 阪神 34 20 13 1 .606 1
3 巨人 34 17 17 0 .500 4
4 DeNA 33 16 16 1 .500 4
5 広島 31 11 18 2 .379 8
6 中日 33 12 21 0 .364 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 34 22 12 0 .647 -
2 ソフトバンク 33 18 15 0 .545 3
3 西武 36 18 17 1 .514 4
4 楽天 34 15 18 1 .455 6
5 日本ハム 36 16 20 0 .444 7
6 ロッテ 33 13 20 0 .394 8