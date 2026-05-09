ロッテ、ソフトバンクに1点差で競り勝つ

先発投手：ロッテは田中晴也が4回4失点、ソフトバンクの大津亮介は6回1/3で3失点。得点経過：2回表：ロッテが1点を先制。2回裏：ソフトバンクが1点を返し同点。4回裏：ソフトバンクが3点を追加しリード。注目選手：ソフトバンクの山川穂高が2本塁打、4打点、2得点の活躍。ロッテの佐藤都志也が2本塁打、2打点、2得点。Ｇ・ポランコも1本塁打を放った。

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