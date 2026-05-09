西武、楽天を逆転し4-2でリード
4回に楽天が先制するも、6回表に佐藤のソロHRで追加点。しかし、その裏、西武は平沢の3ランHRなどで一挙4点を奪い逆転に成功。T・ネビンも打点を稼ぎ、西武が2点リードで後半へ折り返す。
【スタメン】
西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(中)西川 愛也 3(指)渡部 聖弥 4(一)Ｔ・ネビン 5(左)長谷川 信哉 6(三)平沢 大河 7(捕)柘植 世那 8(二)石井 一成 9(遊)源田 壮亮 10(投)佐藤 爽
楽天: 1(左)佐藤 直樹 2(中)辰己 涼介 3(一)黒川 史陽 4(指)浅村 栄斗 5(遊)村林 一輝 6(右)小郷 裕哉 7(三)平良 竜哉 8(捕)太田 光 9(二)小深田 大翔 10(投)古謝 樹
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|35
|22
|13
|0
|.629
|-
|2
|阪神
|34
|20
|13
|1
|.606
|1
|3
|巨人
|34
|17
|17
|0
|.500
|4
|4
|DeNA
|33
|16
|16
|1
|.500
|4
|5
|広島
|31
|11
|18
|2
|.379
|8
|6
|中日
|33
|12
|21
|0
|.364
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|34
|22
|12
|0
|.647
|-
|2
|ソフトバンク
|33
|18
|15
|0
|.545
|3
|3
|西武
|36
|18
|17
|1
|.514
|4
|4
|楽天
|34
|15
|18
|1
|.455
|6
|5
|日本ハム
|36
|16
|20
|0
|.444
|7
|6
|ロッテ
|33
|13
|20
|0
|.394
|8