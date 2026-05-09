西武、楽天を逆転し4-2でリード

4回に楽天が先制するも、6回表に佐藤のソロHRで追加点。しかし、その裏、西武は平沢の3ランHRなどで一挙4点を奪い逆転に成功。T・ネビンも打点を稼ぎ、西武が2点リードで後半へ折り返す。

【スタメン】

西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(中)西川　愛也 3(指)渡部　聖弥 4(一)Ｔ・ネビン 5(左)長谷川　信哉 6(三)平沢　大河 7(捕)柘植　世那 8(二)石井　一成 9(遊)源田　壮亮 10(投)佐藤　爽

楽天: 1(左)佐藤　直樹 2(中)辰己　涼介 3(一)黒川　史陽 4(指)浅村　栄斗 5(遊)村林　一輝 6(右)小郷　裕哉 7(三)平良　竜哉 8(捕)太田　光 9(二)小深田　大翔 10(投)古謝　樹

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 35 22 13 0 .629 -
2 阪神 34 20 13 1 .606 1
3 巨人 34 17 17 0 .500 4
4 DeNA 33 16 16 1 .500 4
5 広島 31 11 18 2 .379 8
6 中日 33 12 21 0 .364 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 34 22 12 0 .647 -
2 ソフトバンク 33 18 15 0 .545 3
3 西武 36 18 17 1 .514 4
4 楽天 34 15 18 1 .455 6
5 日本ハム 36 16 20 0 .444 7
6 ロッテ 33 13 20 0 .394 8