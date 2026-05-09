ヤクルト、澤井・松本の活躍で4点リード

ヤクルトは2回表に澤井のホームランなどで2点、4回表に松本のタイムリーなどで2点を追加。投打がかみ合い、広島を相手に4-0とリードして後半戦へ臨む。澤井は1本塁打、2打点、2得点と攻守で存在感を示した。

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