ロッテ・ソフトバンク、中盤へ同点のまま突入
2回表にロッテ・上田が先制ソロHR。その裏、ソフトバンク・山川もソロHRで応酬し同点。両チームともその後追加点はなく、1-1のまま序盤を終えた。中盤での両チームの攻防に注目が集まる。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(指)柳田 4(三)栗原 5(右)柳町 6(一)山川 7(二)牧原大 8(捕)海野 9(遊)野村 10(投)大津
ロッテ: 1(右)藤原 2(二)小川 3(左)西川 4(指)ポランコ 5(三)寺地 6(一)上田 7(遊)友杉 8(捕)佐藤 9(中)髙部 10(投)田中
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|35
|22
|13
|0
|.629
|-
|2
|阪神
|34
|20
|13
|1
|.606
|1
|3
|巨人
|34
|17
|17
|0
|.500
|4
|4
|DeNA
|33
|16
|16
|1
|.500
|4
|5
|広島
|31
|11
|18
|2
|.379
|8
|6
|中日
|33
|12
|21
|0
|.364
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|34
|22
|12
|0
|.647
|-
|2
|ソフトバンク
|33
|18
|15
|0
|.545
|3
|3
|西武
|36
|18
|17
|1
|.514
|4
|4
|楽天
|34
|15
|18
|1
|.455
|6
|5
|日本ハム
|36
|16
|20
|0
|.444
|7
|6
|ロッテ
|33
|13
|20
|0
|.394
|8