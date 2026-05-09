ロッテ・ソフトバンク、中盤へ同点のまま突入

2回表にロッテ・上田が先制ソロHR。その裏、ソフトバンク・山川もソロHRで応酬し同点。両チームともその後追加点はなく、1-1のまま序盤を終えた。中盤での両チームの攻防に注目が集まる。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(指)柳田 4(三)栗原 5(右)柳町 6(一)山川 7(二)牧原大 8(捕)海野 9(遊)野村 10(投)大津

ロッテ: 1(右)藤原 2(二)小川 3(左)西川 4(指)ポランコ 5(三)寺地 6(一)上田 7(遊)友杉 8(捕)佐藤 9(中)髙部 10(投)田中

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 35 22 13 0 .629 -
2 阪神 34 20 13 1 .606 1
3 巨人 34 17 17 0 .500 4
4 DeNA 33 16 16 1 .500 4
5 広島 31 11 18 2 .379 8
6 中日 33 12 21 0 .364 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 34 22 12 0 .647 -
2 ソフトバンク 33 18 15 0 .545 3
3 西武 36 18 17 1 .514 4
4 楽天 34 15 18 1 .455 6
5 日本ハム 36 16 20 0 .444 7
6 ロッテ 33 13 20 0 .394 8