マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、プレミアリーグの4月のマネージャー・オブ・ザ・マンス（月間最優秀監督賞）に選出された。同リーグ公式サイトが伝えている。

マンチェスター・シティは4月19日に行われたアーセナルとの直接対決に2－1で勝利するなど、チェルシーにも3－0で、バーンリーにも1－0で勝利を収め、3連勝を飾ったことで、グアルディオラ監督が4月の月間最優秀監督賞に選出された。

グアルディオラ監督は今年2月にも2021年12月以来、約4年ぶりに月間最優秀監督賞に選出されており、今季これが2度目の受賞に。同一シーズンに複数回同賞を受賞したのは当時ノッティンガム・フォレストのヌーノ・エスピリト・サント監督（現ウェストハム指揮官）が、2024年10月と同年12月、2025年3月に獲得して以来のこととなった。

なお、グアルディオラ監督にとってはこれが13回目のプレミアリーグ月間最優秀監督賞受賞となり、サー・アレックス・ファーガソン氏（通算27回）、アーセン・ヴェンゲル氏（15回）に続いて、歴代3位の受賞回数となっている。

また、4月のプレーヤー・オブ・ザ・マンス（POTM／月間最優秀選手）には3試合で4ゴール1アシストを記録したノッティンガム・フォレストに所属するイングランド代表MFモーガン・ギブス・ホワイトが選出されており、同クラブに所属する選手としては2024年10月のニュージーランド代表FWクリス・ウッド以来、史上2人目の受賞者となった。

■2025－26シーズンの月間最優秀監督

8月：アルネ・スロット（リヴァプール）

9月：オリヴァー・グラスナー（クリスタル・パレス）

10月：ルベン・アモリム（マンチェスター・ユナイテッド）

11月：エンツォ・マレスカ（チェルシー）

12月：ウナイ・エメリ（アストン・ヴィラ）

1月：マイケル・キャリック（マンチェスター・ユナイテッド）

2月：ジョゼップ・グアルディオラ（マンチェスター・シティ）

3月：ミケル・アルテタ（アーセナル）

4月：ジョゼップ・グアルディオラ（マンチェスター・シティ）

■2025－26シーズンの月間最優秀選手

8月：ジャック・グリーリッシュ（エヴァートン）

9月：アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

10月：ブライアン・ムベウモ（マンチェスター・ユナイテッド）

11月：イゴール・チアゴ（ブレントフォード）

12月：ドミニク・カルヴァート・ルーウィン（リーズ）

1月：イゴール・チアゴ（ブレントフォード）

2月：アントワーヌ・セメニョ（マンチェスター・シティ）

3月：ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）

4月：モーガン・ギブス・ホワイト（ノッティンガム・フォレスト）