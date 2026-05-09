プレミアリーグは8日、4月度のゴール・オブ・ザ・マンス（月間最優秀ゴール）を発表。ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫の決めたゴールが、同賞に輝いた。

プレミアリーグのゴール・オブ・ザ・マンスはファン投票と専門家による投票を経て決定する。今回、ゴール・オブ・ザ・マンスに輝いた三笘の一発は、同月18日に行われたプレミアリーグ第33節トッテナム戦（△2－2）で決めたものだ。

同試合、三笘は前半途中の20分より、パラグアイ代表MFディエゴ・ゴメスの負傷の影響で途中出場すると、0－1で迎えた前半アディショナルタイム、右サイドでボールを持ったドイツ代表MFパスカル・グロスの上げたクロスボールに反応。ダイレクトで左足を振り抜くと、インサイドで綺麗にミートしたボレーシュートで、ニア上を打ち破っていた。

他には、アーセナルに所属するイングランド代表MFエベレチ・エゼが、第34節ニューカッスル戦（○1－0）で叩き込んだミドルシュートや、マンチェスターに所属するフランス代表FWラヤン・シェルキが、第33節アーセナル戦（○2－1）で見せた、見事なドリブル突破からの先制ゴールなどもノミネートされていた。だが、最終的には三笘の“芸術弾”が4月のゴール・オブ・ザ・マンスを受賞した。

三笘のこのゴールは、大手イギリスメディア『BBC』が選ぶ4月のゴール・オブ・ザ・マンスも勝ち獲っている。『BBC』のゴール・オブ・ザ・マンスはファン投票によって決定し、三笘のゴールは22％の得票率を獲得。つまり、三笘はプレミアリーグ公式のゴール・オブ・ザ・マンスとの2冠を達成した。

なお、三笘がゴール・オブ・ザ・マンスを受賞するのは今季に限定すると初となるが、過去のシーズンも含めると、自身通算3度目の受賞。同賞が創設された2016－17シーズン以降で、最多タイの受賞回数となっている。マンチェスター・ユナイテッドに所属するポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデス、クリスタル・パレスやトッテナム・ホットスパーなど複数のクラブで活躍した元イングランド代表FWアンドロス・タウンゼント（現所属：カンチャナブリ・パワー／タイ）の持つ記録に並んだ。

【ゴール動画】三笘薫がスパーズ戦で叩き込んだ“芸術ボレー”