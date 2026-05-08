史上初のワールドカップ出場を決めたウズベキスタン代表の事前合宿メンバー40名が発表された。ウズベキスタンサッカー協会（UFA）が発表した。

1946年に創設されたUFA。ソビエト連邦の崩壊に伴い、アジアサッカー連盟（AFC）に1994年に加盟。1998年のフランス大会からアジア予選に参加すると、過去6度最終予選まで到達するもこれまで出場は叶わなかった。FIFAワールドカップ2026に向けたアジア予選でも強さを発揮すると、見事に初の出場権を獲得。アンダー世代では近年アジアで結果を残していたウズベキスタンが、遂に世界と戦うこととなる。

指揮を執るのは、2006年のドイツ大会でイタリア代表を優勝に導き、バロンドールも受賞したファビオ・カンナヴァーロ監督。5月6日から26日まで3週間の国内合宿を行う中、メンバー40名を発表した。

今回のメンバーには、キャプテンを務めるFWエルドル・ショムロドフ（イスタンブール・バシャクシェヒル）や、成長著しいDFアブドゥコディル・クサノフ（マンチェスター・シティ）、司令塔を務めるMFオタベク・シュクロフ（バニーヤース）などの主力も順当に招集を受けており、所属クラブのシーズンが終了次第合流することとなる。

また、ケガからの復帰を目指しているFWクサイン・ノルチャエフ（ナフバホール）、FWジャロリディン・マシャリポフ（エステグラル）なども含まれている。

ウズベキスタン代表は6月2日にワールドカップに向けたメンバーが発表されることとなっており、グループKの初戦ではコロンビア代表、第2戦でポルトガル代表、第3戦でコンゴ民主共和国代表と対戦する。

■ウズベキスタン代表候補メンバー

＜GK＞

ウラジーミル・ナザロフ（パフタコール）

ウトキル・ユスポフ（ナフバホール・ナマンガン）

ボティラリ・エルガシェフ（ネフチ・フェルガナ）

アブドゥヴォヒド・ネマトフ（ナサフ・カルシ）

■DF

イブロキムカリル・ユルドシェフ（ネフチ・フェルガナ）

アヴァズベク・ウルマサリエフ（FCアルマリク）

ジャホンギル・ウロゾフ（ディナモ・サマルカンド）

ルスタムジョン・アシュルマトフ（エステグラル／イラン）

ムハマドコディル・ハムラリエフ（パフタコール）

ウマルベク・エシュムロドフ（ナサフ・カルシ）

アブドゥコディル・クサノフ（マンチェスター・シティ／イングランド）★

アブドゥラ・アブドゥラエフ（ディバFC／UAE）★※

ファルーク・サイフィエフ（ネフチ・フェルガナ）

コジアクバル・アリジョノフ（パフタコール）

シェルゾド・ナスルラエフ（パフタコール）

ムカンマドラスル・アブドゥマジドフ（パフタコール）

ベフルズ・カリモフ（スルホン・テルメズ）★※

ディヨル・オルティクボエフ（ホラズム）

■MF

クヴォンディク・ルジエフ（ナフバホール・ナマンガン）

シェルゾド・エサノフ（FKブハラ）

ノディルベク・アブドゥラゾコフ（FCアルマリク）

オディルジョン・ハムロベコフ（トラークトゥール／イラン）

ウマラリ・ラクモナリエフ（サバフFK／アゼルバイジャン）

アリシェル・オディロフ（ネフチ・フェルガナ）

サルドルベク・バクロモフ（ナサフ・カルシ）

アクマル・モズゴヴォイ（パフタコール）

オタベク・シュクロフ（バニーヤース／UAE）★

ジャムシド・イスカンデロフ（ネフチ・フェルガナ）

ジャスールベク・ジャロリディノフ（ソグディアナ・ジザフ）

アジズジョン・ガニエフ（アル・バタイヒ／UAE）★

■FW

アボスベク・ファイズラエフ（イスタンブール・バシャクシェヒル／トルコ）★

ジャロリディン・マシャリポフ（エステグラル／イラン）★※

ドストンベク・カムダモフ（パフタコール）

オストン・ウルノフ（ペルセポリス／イラン）

ルスランベク・ジヤノフ（ナフバホール・ナマンガン）

アジズベク・アモノフ（ディナモ・サマルカンド）

クサイン・ノルチャエフ（ナフバホール・ナマンガン）★※

シェルゾド・テミロフ（アルビールSC／イラク）★

イゴール・セルゲーエフ（ペルセポリス／イラン）

エルドル・ショムロドフ（イスタンブール・バシャクシェヒル／トルコ）★

★遅れて合流

※負傷中