史上初のワールドカップ出場を決めたウズベキスタン代表の事前合宿メンバー40名が発表された。ウズベキスタンサッカー協会（UFA）が発表した。
1946年に創設されたUFA。ソビエト連邦の崩壊に伴い、アジアサッカー連盟（AFC）に1994年に加盟。1998年のフランス大会からアジア予選に参加すると、過去6度最終予選まで到達するもこれまで出場は叶わなかった。FIFAワールドカップ2026に向けたアジア予選でも強さを発揮すると、見事に初の出場権を獲得。アンダー世代では近年アジアで結果を残していたウズベキスタンが、遂に世界と戦うこととなる。
指揮を執るのは、2006年のドイツ大会でイタリア代表を優勝に導き、バロンドールも受賞したファビオ・カンナヴァーロ監督。5月6日から26日まで3週間の国内合宿を行う中、メンバー40名を発表した。
今回のメンバーには、キャプテンを務めるFWエルドル・ショムロドフ（イスタンブール・バシャクシェヒル）や、成長著しいDFアブドゥコディル・クサノフ（マンチェスター・シティ）、司令塔を務めるMFオタベク・シュクロフ（バニーヤース）などの主力も順当に招集を受けており、所属クラブのシーズンが終了次第合流することとなる。
また、ケガからの復帰を目指しているFWクサイン・ノルチャエフ（ナフバホール）、FWジャロリディン・マシャリポフ（エステグラル）なども含まれている。
ウズベキスタン代表は6月2日にワールドカップに向けたメンバーが発表されることとなっており、グループKの初戦ではコロンビア代表、第2戦でポルトガル代表、第3戦でコンゴ民主共和国代表と対戦する。
■ウズベキスタン代表候補メンバー
＜GK＞
ウラジーミル・ナザロフ（パフタコール）
ウトキル・ユスポフ（ナフバホール・ナマンガン）
ボティラリ・エルガシェフ（ネフチ・フェルガナ）
アブドゥヴォヒド・ネマトフ（ナサフ・カルシ）
■DF
イブロキムカリル・ユルドシェフ（ネフチ・フェルガナ）
アヴァズベク・ウルマサリエフ（FCアルマリク）
ジャホンギル・ウロゾフ（ディナモ・サマルカンド）
ルスタムジョン・アシュルマトフ（エステグラル／イラン）
ムハマドコディル・ハムラリエフ（パフタコール）
ウマルベク・エシュムロドフ（ナサフ・カルシ）
アブドゥコディル・クサノフ（マンチェスター・シティ／イングランド）★
アブドゥラ・アブドゥラエフ（ディバFC／UAE）★※
ファルーク・サイフィエフ（ネフチ・フェルガナ）
コジアクバル・アリジョノフ（パフタコール）
シェルゾド・ナスルラエフ（パフタコール）
ムカンマドラスル・アブドゥマジドフ（パフタコール）
ベフルズ・カリモフ（スルホン・テルメズ）★※
ディヨル・オルティクボエフ（ホラズム）
■MF
クヴォンディク・ルジエフ（ナフバホール・ナマンガン）
シェルゾド・エサノフ（FKブハラ）
ノディルベク・アブドゥラゾコフ（FCアルマリク）
オディルジョン・ハムロベコフ（トラークトゥール／イラン）
ウマラリ・ラクモナリエフ（サバフFK／アゼルバイジャン）
アリシェル・オディロフ（ネフチ・フェルガナ）
サルドルベク・バクロモフ（ナサフ・カルシ）
アクマル・モズゴヴォイ（パフタコール）
オタベク・シュクロフ（バニーヤース／UAE）★
ジャムシド・イスカンデロフ（ネフチ・フェルガナ）
ジャスールベク・ジャロリディノフ（ソグディアナ・ジザフ）
アジズジョン・ガニエフ（アル・バタイヒ／UAE）★
■FW
アボスベク・ファイズラエフ（イスタンブール・バシャクシェヒル／トルコ）★
ジャロリディン・マシャリポフ（エステグラル／イラン）★※
ドストンベク・カムダモフ（パフタコール）
オストン・ウルノフ（ペルセポリス／イラン）
ルスランベク・ジヤノフ（ナフバホール・ナマンガン）
アジズベク・アモノフ（ディナモ・サマルカンド）
クサイン・ノルチャエフ（ナフバホール・ナマンガン）★※
シェルゾド・テミロフ（アルビールSC／イラク）★
イゴール・セルゲーエフ（ペルセポリス／イラン）
エルドル・ショムロドフ（イスタンブール・バシャクシェヒル／トルコ）★
★遅れて合流
※負傷中