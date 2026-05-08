大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはワールドシリーズ（WS）3連覇へ向け、昨オフ複数名の選手を補強した。その内の一人であるサンティアゴ・エスピナル内野手について、米メディア『ドジャースウェイ』は、早くも放出される可能性について言及している。

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エスピナルは今年2月にドジャースとマイナー契約を結んだユーティリティ選手。その後メジャー契約に切り替わったが、今季は7日終了時点で18試合、打率.185、0本塁打、2打点といった数字にとどまっている。

同メディアは「キケ・ヘルナンデス内野手が既にリハビリ出場を開始しているため、近いうちにロースター調整は避けられない状況になっている。そして現時点では、押し出されるのはエスピナルになる可能性が極めて高そうだ」と指摘。

続けて、「ムーキー・ベッツ内野手もキケにそこまで遅れてはいないかもしれないが、トミー・エドマンの復帰時期は未だ不透明だ。となると、ベッツ復帰時のロースター争いを生き残った選手には、長期的にロースターに残る価値を示すための追加の時間が与えられることになる。ただし、その対象にエスピナルが入ることはなさそうだ。彼にはマイナーオプションがないため、近いうちに本当に別れを告げることになる可能性が高い」と記している。

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