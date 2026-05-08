日本ハム、オリックスに1点リード

序盤を終えて、日本ハムがオリックスに1点リード。2回裏にオリックスが1点を先制したが、3回表に日本ハムがレイエス選手の2打点タイムリーで2点を奪い逆転に成功。3回終了時点で日本ハムが2対1で試合を優位に進めている。

【スタメン】

オリックス: 1(三)宗 2(中)渡部 3(左)西川 4(右)中川 5(指)森友 6(二)太田 7(一)シーモア 8(捕)若月 9(遊)紅林 10(投)宮國

日本ハム: 1(二)カストロ 2(三)郡司 3(一)清宮幸 4(指)レイエス 5(左)野村 6(中)矢澤 7(右)万波 8(遊)水野 9(捕)田宮 10(投)達

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