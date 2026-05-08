DeNA阪神、序盤は投手戦
DeNAと阪神の試合は、3回を終えて両チーム無得点の0対0。両チームとも互いの投手陣を攻略できず、譲らぬ投手戦の展開となっている。序盤を終え、試合は中盤へと進む。
【スタメン】
阪神: 1(中)髙寺 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)福島 7(遊)小幡 8(捕)伏見 9(投)村上
ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 2(左)度会 3(一)佐野 4(三)宮﨑 5(捕)山本 6(遊)京田 7(右)勝又 8(二)林 9(投)平良
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|33
|20
|12
|1
|.625
|-
|2
|ヤクルト
|34
|21
|13
|0
|.618
|0
|3
|巨人
|33
|17
|16
|0
|.515
|3
|4
|DeNA
|32
|15
|16
|1
|.484
|4
|5
|広島
|30
|11
|17
|2
|.393
|7
|6
|中日
|32
|11
|21
|0
|.344
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|33
|21
|12
|0
|.636
|-
|2
|ソフトバンク
|32
|17
|15
|0
|.531
|3
|3
|西武
|35
|17
|17
|1
|.500
|4
|4
|楽天
|33
|15
|17
|1
|.469
|5
|5
|日本ハム
|35
|16
|19
|0
|.457
|6
|6
|ロッテ
|32
|13
|19
|0
|.406
|7