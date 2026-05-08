DeNA阪神、序盤は投手戦

DeNAと阪神の試合は、3回を終えて両チーム無得点の0対0。両チームとも互いの投手陣を攻略できず、譲らぬ投手戦の展開となっている。序盤を終え、試合は中盤へと進む。

【スタメン】

阪神: 1(中)髙寺 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)福島 7(遊)小幡 8(捕)伏見 9(投)村上

ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 2(左)度会 3(一)佐野 4(三)宮﨑 5(捕)山本 6(遊)京田 7(右)勝又 8(二)林 9(投)平良

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 33 20 12 1 .625 -
2 ヤクルト 34 21 13 0 .618 0
3 巨人 33 17 16 0 .515 3
4 DeNA 32 15 16 1 .484 4
5 広島 30 11 17 2 .393 7
6 中日 32 11 21 0 .344 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 33 21 12 0 .636 -
2 ソフトバンク 32 17 15 0 .531 3
3 西武 35 17 17 1 .500 4
4 楽天 33 15 17 1 .469 5
5 日本ハム 35 16 19 0 .457 6
6 ロッテ 32 13 19 0 .406 7