AFC U－17女子アジアカップ中国2026・グループB第3節が8日に行われ、U－17女子日本代表（リトルなでしこ）とU－17女子オーストラリア代表が対戦した。

12チームが参加する今大会は、10月からモロッコで開催されるFIFA U－17女子ワールドカップの予選も兼ねており、上位4チームに本大会の出場権が与えられる。2大会ぶり5度目の優勝を目指すリトルなでしこは初戦でレバノンに13－0で大勝すると、続く第2節はインドを3－0で撃破し、早々と決勝トーナメント進出が確定。グループステージ首位通過がかかる第3節は、ここまで1勝1分という成績を収めているオーストラリアとの顔合わせとなった。

3分に松下遥蘭の強烈なミドルシュートがポストを叩くなど、立ち上がりからオーストラリアを押し込むリトルなでしこ。16分、林祐未の左コーナーキックをファーサイドで清水和楽が折り返し、最後は花城恵唯が頭で押し込み先制に成功。その6分後には大田ありすが果敢なプレスでボールを奪取し、玉村海乃のスルーパスに抜け出した花城がこの日2ゴール目を挙げた。

35分には敵陣バイタルエリア内での巧みな連携から林祐未のラストパスを受けた玉村がネットを揺らし、3点リードで前半を終えた。

後半もリトルなでしこ優位の展開は変わらず。52分には玉村がボックス手前右から強烈なミドルシュートを放ち、こぼれ球を栗田七海が押し込んで4点目。73分には左のショートコーナーから玉村のリターンパスを受けた樋口ららのクロスがそのままゴールへ吸い込まれ、リードを5点に広げた。

試合は5－0で終了し、3連勝を飾ったリトルなでしこが21得点無失点という圧巻の成績でグループステージ首位通過を決めた。11日に行われる準々決勝ではU－17朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）代表またはU－17韓国代表と対戦する。

【スコア】

U－17女子日本代表 5－0 U－17女子オーストラリア代表

【得点者】

1－0 16分 花城恵唯（U－17女子日本代表）

2－0 22分 花城恵唯（U－17女子日本代表）

3－0 35分 玉村海乃（U－17女子日本代表）

4－0 52分 栗田七海（U－17女子日本代表）

5－0 73分 樋口らら（U－17女子日本代表）