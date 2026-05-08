楽天・西武、3回終了時点0-0の投手戦
楽天と西武の試合は、3回を終えて両チーム無得点のまま、互いに譲らない投手戦となっている。序盤を終え、スコアは0対0。両チームとも決定打を欠き、中盤へ静かな立ち上がりを見せている。
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|33
|20
|12
|1
|.625
|-
|2
|ヤクルト
|34
|21
|13
|0
|.618
|0
|3
|巨人
|33
|17
|16
|0
|.515
|3
|4
|DeNA
|32
|15
|16
|1
|.484
|4
|5
|広島
|30
|11
|17
|2
|.393
|7
|6
|中日
|32
|11
|21
|0
|.344
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|33
|21
|12
|0
|.636
|-
|2
|ソフトバンク
|32
|17
|15
|0
|.531
|3
|3
|西武
|35
|17
|17
|1
|.500
|4
|4
|楽天
|33
|15
|17
|1
|.469
|5
|5
|日本ハム
|35
|16
|19
|0
|.457
|6
|6
|ロッテ
|32
|13
|19
|0
|.406
|7