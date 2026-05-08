日本サッカー協会（JFA）は8日、今月15日（金）14時より行うキリンチャレンジカップ2026およびFIFAワールドカップ2026の日本代表メンバー発表会見をJFA公式YouTubeチャンネル、JFA公式Instagramアカウントにてライブ配信することを発表した。

開幕が迫るFIFAワールドカップ2026で優勝という目標を掲げている日本代表は、昨年10月にブラジル代表に歴史的初勝利を収めたほか、3月のインターナショナルマッチウィークではサッカーの聖地として名高い『ウェンブリー・スタジアム』でイングランド代表を撃破。大きな自信とともに4年に一度の舞台へ挑む。

本大会に臨むメンバーの発表は15日（金）の14時から予定されており、いよいよ「最高の景色」への旅路を歩む26名が決定する。JFAはメンバー発表記者会見の模様を公式YouTubeチャンネル『JFA TV』と公式Instagramアカウントにてライブ配信することを発表。会見には森保一監督のほか、宮本恒靖JFA会長と山本昌邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクターが登壇する。

メンバー発表後、日本代表は31日（日）に『国立競技場』にてワールドカップに向けた壮行試合となるアイスランド代表とのキリンチャレンジカップ2026を戦い、決戦の地である北中米へ出発。本大会ではグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と対戦する。