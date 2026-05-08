アストン・ヴィラがノッティンガム・フォレストとの“プレミア対決”を制し、ヨーロッパリーグ（EL）決勝に駒を進めた。

ELノックアウトフェーズ準決勝のセカンドレグが現地時間7日に行われ、アストン・ヴィラは本拠地『ヴィラ・パーク』にノッティンガム・フォレストを迎えた。敵地でのファーストレグを0－1で落とした中、36分にオリー・ワトキンスが先制点をもたらすと、58分にはエミリアーノ・ブエンディアがPKを沈めて追加点。終盤にはジョン・マッギンが2得点を挙げ、4－0で快勝した。

逆転でクラブ史上初のEL決勝進出を果たしたアストン・ヴィラ。指揮を執るウナイ・エメリ監督はこの大会にめっぽう強いことで知られており、セビージャでは前人未到の3連覇を達成。アーセナルを率いた2018－19シーズンは準優勝に終わったが、2020－21シーズンにはビジャレアルを頂点に導いており、今回が自身6度目の決勝進出となった。

また、マンチェスター・ユナイテッドからレンタル加入中のイングランド代表FWジェイドン・サンチョは、一昨シーズンにドルトムントでチャンピオンズリーグ（CL）決勝、昨シーズンにチェルシーでヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）決勝に進出。個人として3年連続で欧州サッカー連盟（UEFA）主催大会の決勝に駒を進めることとなった。

今大会はここまで12試合に出場し1ゴール1アシストをマーク。3年連続の決勝でチームを勝利に導くことができるだろうか。フライブルクとの決勝は日本時間21日にトルコのイスタンブールにある『ベシクタシュ・アレーナ』で開催される。

【ハイライト動画】4発快勝のアストン・ヴィラが逆転でEL決勝へ！