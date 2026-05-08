大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに、ロサンゼルス・エンゼルスのマイク・トラウト外野手を獲得するトレード案が急浮上した。もしこのトレードが現実のものとなれば、大谷翔平選手はエンゼルス時代に共闘した盟友と再び同じユニフォームを着て戦うことになる。米メディア『スポーティング・ニュース』のジョン・コナハン記者が言及した。

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ドジャースはすでに大谷やフレディ・フリーマン内野手、ムーキー・ベッツ内野手らを擁しており、戦力面だけを見ればトラウトを必要としているわけではない。それでも、ドジャースは常に大物選手の獲得候補に挙がる球団であり、トラウトのようなスター選手であっても例外ではない。

この移籍が実現すれば、トラウトに今すぐ優勝を狙える環境を与えるだけでなく、かつてエンゼルスで共に戦った大谷との再会にもつながる。その上で、この補強はドジャースをワールドシリーズ3連覇へ向けた最有力候補として、さらに決定的な存在にするだろう。

トラウトは全盛期の姿ではないとしても、ここ数か月は非常に高いレベルのプレーを続けている。一方で、将来の殿堂入りが確実視されるスターに関して最大の不安は、健康を維持できるかどうかだ。

急浮上したトラウト獲得の噂についてコナハン氏は「もしドジャースが彼とのトレードを成立させることができれば、それが理にかなっていると考えられる理由はたくさんある。ドジャースはメジャー最高の球団であり、勝利を続けたいと考えている。つまり、この球団にとっては、いかなる可能性も排除すべきではない」と言及した。

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