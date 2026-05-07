













千葉ロッテマリーンズは明日5月8日よりマリーンズオンラインストア限定で、井上広大外野手の移籍後初ホームランを記念したグッズの受注販売を開始することを発表した。







井上外野手は2019年ドラフト2位で阪神タイガースに入団し、長打力が魅力のスラッガー候補として注目。2025年まで在籍したのち、現役ドラフトにてロッテへ移籍した。



4月29日の楽天戦(ZOZOマリンスタジアム)に6番ファーストで先発出場した井上外野手は4回裏、楽天先発の前田健太投手よりレフトへソロホームランを放ち、移籍後初ホームランを記録。



このホームランを記念して、マリーンズオンラインストア限定で井上外野手の記念グッズを受注販売する。



販売する記念グッズは、直筆サイン入りボールの数量限定販売に加え、記念Tシャツやフェイスタオルなど計25商品のラインナップとなる。



井上外野手は、「移籍後初スタメンの日にホームランを打つことができて最高でした！ベースを回る時に聞いたあの歓声は忘れられないです。



マリーンズでの第一歩がこうして記念グッズとして形になることを本当に嬉しく思います。ぜひこのグッズを身につけて球場に応援に来てください！」と熱い思いを綴った。



＜記念グッズ 商品一例＞

・直筆サイン入りフォトファイル(38個限定、証明書付き)：17,000円

・直筆サイン入りボール(38個限定、証明書付き)：20,000円

・記念ユニホーム(DTF加工/サイズ：S、M、L、O)：17,000円

・フェイスタオル(デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ)：2,000円

・Tシャツ(デザイン:メインビジュアル･直筆メッセージ/カラー:ブラック、ホワイト/サイズ：S、M、L、XL) 3,800円

・トートバッグ：4,000円※全て税込み。



販売はマリーンズオンラインストアにて明日12時00分より5月17日23時59分まで受注。



その他の詳細はマリーンズオンラインストアにてご確認ください。























【動画】待望の一発をもう一度！井上広大の移籍後初ホームラン

DAZNベースボールの公式Xより













ようこそ、マリーンズへ



“ムーンショット”がついに炸裂🌙

井上広大 ロッテ加入後初ホームラン！



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