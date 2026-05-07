みなさん、「カイル」というイルカのキャラクターをご存知でしょうか? かつて Microsoft Office に登場し、多くのユーザーに親しまれたあのカイルが、令和の時代にまさかの復活! SNSで驚きと喜びの声があがっています。
＼🐬あのカイルがついに復活!/
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Copilot Keyboard の正式リリースに合わせ、かつて Microsoft Office に登場していたアシスタント キャラクター「カイル」が Copilot キャラクターとして復活します。
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懐かしいのに新しいカイルとの「再会」をお楽しみください!
(@mskkprより引用)
カイル、懐かしいですね。
Copilot Keyboard は、日本語入力をより快適にするために開発された新しいIME。入力するのにAIが寄り添ってくれるのですが、そのCopilotキャラクターとしてカイルが復活することに。画面上をスイスイと泳ぎまわりながらサポートしてくれていたあのイルカに、まさか今になって再会できるとは驚きです。
このニュースに、「おかえり、、、!」「まさかカイルが戻ってくるとは!w」「Windowsのあのイルカ、 カイルって名前なんだ…!!」「あのカイルさんと共演できるとは!」「カイルくん、めっちゃいい～」といった声が寄せられ、Office世代のユーザーを中心に大きな反響を呼んでいます。
まさかの復活でSNSをざわつかせた“令和のカイル”。Copilot Keyboard とともにどんな活躍を見せてくれるのか、楽しみですね。
＼🐬あのカイルがついに復活！／— 日本マイクロソフト株式会社 (@mskkpr) April 23, 2026
Copilot Keyboard の正式リリースに合わせ、かつて Microsoft Office に登場していたアシスタント キャラクター「カイル」が Copilot キャラクターとして復活します。
懐かしいのに新しいカイルとの「再会」をお楽しみください！ https://t.co/FGD0exsqZd