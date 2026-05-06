両チーム無得点の投手戦

阪神と中日の対戦は3回を終え0-0の同点。両チームとも得点圏に走者を進める場面はあったものの、あと一本が出ず、序盤を終えて息詰まる投手戦が続いている。このまま均衡を破れるか、両チームの攻撃に注目が集まる。

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