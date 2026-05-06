西武、8点リードで序盤を終える

2回裏に西武打線が爆発し、一挙8点を奪った。渡部が1本塁打4打点と活躍し、西川、平沢も打点を挙げた。ソフトバンクは3回まで無得点。西武が8-0と大量リードで序盤を終えた。

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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 32 19 12 1 .613 -
2 ヤクルト 33 20 13 0 .606 0
3 巨人 32 17 15 0 .531 2
4 DeNA 31 15 15 1 .500 3
5 広島 29 10 17 2 .370 7
6 中日 31 11 20 0 .355 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 32 20 12 0 .625 -
2 ソフトバンク 31 17 14 0 .548 2
3 西武 34 16 17 1 .485 4
4 楽天 32 15 16 1 .484 4
5 日本ハム 34 15 19 0 .441 6
6 ロッテ 31 13 18 0 .419 6