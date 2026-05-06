オリックス、野口の2打点で2点リード

序盤を終えてオリックスが2点リード。2回裏に野口のタイムリーで2点を奪い、先制に成功した。ロッテはまだ無得点。オリックスは序盤のリードを保ったまま、試合は中盤へ進む。

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