アジアサッカー連盟（AFC）は5日、2027年に開催予定のAFCアジアカップ2027の決勝トーナメント組み合わせ抽選会に元日本代表MF中田英寿氏が登場することを発表した。

2027年に開催予定の19回目となるAFCアジアカップは、サウジアラビアで開催される予定となっており、同国がホスト国となることは、大会史上初であることが明らかになっていた。

同大会には24チームが参加し、AからFまでの6つのグループに4チームずつ振り分けられることになっている。なお、4月1日時点の最新FIFAランキングに基づき、6チームずつ4つのポットに分けられるが、開催国のサウジアラビア代表が開幕戦を戦えるようにポット1の1位となり、抽選会では最初に抽選されることが明らかになっている。

注目の組み合わせ抽選会は9日にサウジアラビアの首都リヤドにある、2010年にユネスコ世界遺産に登録されたアット・トゥライフ地区の壮麗なサルワ宮殿で開催される。

抽選会の進行役には豪華な7名が登場し、その中の1人として、1997年と1998年にAFC年間最優秀選手賞を2年連続で受賞した史上初の選手であり、この偉業が未だに破られていない中田氏も登場することが発表された。そのほか、現AFC年間最優秀選手であるサウジアラビア代表FWサーレム・アッ・ドーサリーや、史上初のワールドカップ出場に導いたヨルダン代表のジャマル・セラミ監督らも抽選会の進行を務めることが明らかになった。

なお、抽選会は5月9日21時（日本時間10日3時）から行われ、AFCアジアカップ公式YouTubeチャンネルまたはAFC TikTokページでライブ配信される。

AFCアジアカップ2027に出場するチームのポット分けは以下の通り。

ポット1：サウジアラビア代表（FIFAランキング：61位）、日本代表（18位）、イラン代表（21位）、韓国代表（25位）、オーストラリア代表（27位）、ウズベキスタン代表（50位）

ポット2：カタール代表（55位）、イラク代表（57位）、ヨルダン代表（63位）、UAE代表（68位）、オマーン代表（79位）、シリア代表（84位）

ポット3：バーレーン代表（91位）、タイ代表（93位）、中国代表（94位）、パレスチナ代表（95位）、ベトナム代表（99位）、タジキスタン代表（103位）

ポット4：キルギス代表（107位）、北朝鮮代表（118位）、インドネシア代表（122位）、クウェート代表（134位）、シンガポール代表（147位）、レバノン代表（108位）／イエメン代表（149位）