子どもの送迎や買い物、駅までの通勤手段など、自転車は多くの人の生活に欠かせない存在です。そんな身近な自転車をめぐる制度が、2026年4月から大きく変わります。違反と知らずにしていた行為が、反則金の対象になることも。

この記事では、日常的に自転車を利用する人に向けて、「青切符」の仕組みや、どのような行為が違反になるのかをわかりやすく解説します。

自転車にも導入される「青切符」とは?

2026年4月1日から、道路交通法の改正により、自転車にも「青切符」(交通反則通告制度)が導入されることが決まりました。

これまで、自転車の交通違反については、悪質性・危険性が高くないものについては指導警告が中心で、飲酒運転など特に悪質性・危険性の高いものについては「赤切符」(刑事手続き)による取り締まりが行われていました。

今後も、交通違反については基本的に指導警告が行われる点は変わりません。しかし4月1日からは、その違反が交通事故につながる危険性・迷惑性が高い悪質な違反であった場合、青切符による検挙が行われるようになります。

この制度は、自動車や原付で導入されてきた青切符と同じく、反則金を支払えば裁判などの刑事手続きが不要となり、違反者の負担を軽くする目的があります。

ただし、青切符導入後も、酒酔い運転や妨害運転など、自転車による重大な違反をした時や交通事故を起こした時は、赤切符による刑事手続きで検挙されます。

なお、青切符は16歳以上の自転車の運転者が対象です。16歳未満の運転者については、原則として従来どおり指導警告が行われ、大人と同じような青切符の適用にはなりません。

青切符の対象となる主な違反行為

法改正によって青切符の対象となる自転車の違反行為は113種類にのぼりますが、ここでは日常でも起こりやすく、特に注意したい違反行為を反則金額とともにまとめました。

＜青切符の対象となる違反行為と反則金額＞

・携帯電話使用等(保持): 1万2,000円

※自転車運転中にスマートフォンなどを使用した場合

・信号無視: 6,000円

・通行区分違反: 6,000円

※右側通行や逆走、歩道通行など

・夜間無灯火: 5,000円

※ライトを点灯せずに運転

・自転車制動装置不良: 5,000円

※ブレーキがきかないなど

・公安委員会遵守事項違反: 5,000円

※傘差し運転、イヤホンやヘッドホンを使用し音が聞こえない状態での運転など

・一時不停止: 5,000円

・並進禁止違反: 3,000円

※横に2台以上並んで走行

・2人乗り:3,000円

このように、身近な行為でも交通違反になるケースがあり、それが今後は青切符の対象になることもあります。特に、逆走や歩道通行、傘差し運転、イヤホンを使った運転は、つい見落としてしまいがちな行為です。危険・迷惑な行為であるだけでなく、反則金のリスクもあることを理解しておきましょう。

なお、警察官によって青切符が交付されると、その場で反則金額の書かれた納付書が渡されます。反則金を期限内に支払うと、刑事手続きに進まず刑事裁判や家庭裁判所での審判にはなりません。反則金は銀行や郵便局などから納められます。

「子どもとの2人乗り」が認められる条件

子どもの送迎に自転車を利用している人にとって、特に気になる違反行為は「自転車の2人乗り」でしょう。道路交通法では、原則として自転車に運転者以外の人を乗せることはできません。

しかし、例外的に安全基準を満たした幼児用座席を備えた自転車であれば、特定の年齢までの子どもを乗せられます。具体的には、次のような条件で同乗が認められています。

＜子どもとの自転車の同乗が認められる条件＞

・16歳以上の運転者が幼児用座席を設けた自転車で小学校就学の始期に達するまでの子ども(いわゆる未就学児)を1人乗せる場合

・16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に、同じく小学校就学の始期に達するまでの子どもを2人乗せる場合

・16歳以上の運転者が4歳未満の子ども1人をひも等で確実に背負う場合

ただしこれらは例外規定であり、通常の自転車に子どもを無理に乗せたり、幼児用座席でも安全基準を満たしていないものに子どもを乗せると違反となります。

また、幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に2人を乗せ、そのうえでもう1人をおんぶするといった子ども3人の同乗は禁止です。そして、ひもを使用していても、「抱っこ」で乗せるのは違反である点にも気を付けましょう。

さらに、小学生の子どもをこっそり自転車に同乗させることも違反となります。送迎に便利な自転車ですが、子どもを乗せる時のルールは改めて確認しておきたいところです。

自転車のルールを改めて確認しよう

自転車は便利な乗り物ですが、ルールをきちんと確認しておかないと、運転中の何気ない行動や、子どもの乗せ方が違反になることもあります。通勤や日常生活、子育てのさまざまな場面で使うからこそ、今後は青切符の対象になる点を意識し、改めてルールを確認して思わぬ反則金を防ぎましょう。