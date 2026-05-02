“ペナントレース終盤”のヤクルト戦をお気に入りの席で観戦…神宮球場「トライアルシート」の魅力

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。5月2日（土）の放送は、東京ヤクルトスワローズの本拠地・明治神宮野球場（以下、神宮球場）で場内アナウンスを担当する川路麗（かわじ・うらら)さんから、神宮球場のトライアルシート（年間シート）について伺いました。

◆ヤクルト戦を特等席で観戦しよう！

佐原：プロ野球のペナントレースが開幕して約1ヵ月が経ちました。皆さまのお気に入りチームの調子はいかがでしょうか？ テレビでの観戦も楽しいですが、できれば球場で思い切り応援したいですよね。そこで今回は、神宮球場における8月、9月開催試合のトライアルシートをピックアップ。場内アナウンスを務めて43年目になる川路さんにお話を伺います。

川路：今回ご紹介するのは、2026シーズンの8月、9月に開催する試合のみを観戦できるトライアルシートです。東京ヤクルトスワローズ（以下、スワローズ）の年間シートは、神宮球場で開催されるスワローズ主催の公式戦を契約した席で観戦できるチケットです。8月、9月は、ペナントレース終盤で見逃せない時期です。ネット裏、1塁側、3塁側、さらに、2階席の対象席からお選びいただけますので、お気に入りの席で存分に応援できます。神宮球場は東京メトロ・外苑前駅やJR・信濃町駅など、複数の駅からアクセスが良い場所にあります。仕事終わりの観戦はもちろん、ビジネスシーンでの活用にも適しています。

なお、このトライアルシートは法人契約のお客さま限定となっており、2027シーズンの年間シートとして継続契約することも可能です。また、チケット手配の手間が省ける点も、ご好評をいただいています。

チケットは、8月11試合、9月9試合、開催日未決定試合2試合の全22試合で、紙チケットと電子チケットのいずれかをご選択いただけます。詳細は、球団サイト内のトライアルシート案内ページをご覧ください。

＜番組概要＞

番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS

パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）

放送日時：毎週土曜7:25～7:30

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness