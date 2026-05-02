“ペナントレース終盤”のヤクルト戦をお気に入りの席で観戦…神宮球場「トライアルシート」の魅力

◆ヤクルト戦を特等席で観戦しよう！
佐原：プロ野球のペナントレースが開幕して約1ヵ月が経ちました。皆さまのお気に入りチームの調子はいかがでしょうか？ テレビでの観戦も楽しいですが、できれば球場で思い切り応援したいですよね。そこで今回は、神宮球場における8月、9月開催試合のトライアルシートをピックアップ。場内アナウンスを務めて43年目になる川路さんにお話を伺います。
川路：今回ご紹介するのは、2026シーズンの8月、9月に開催する試合のみを観戦できるトライアルシートです。東京ヤクルトスワローズ（以下、スワローズ）の年間シートは、神宮球場で開催されるスワローズ主催の公式戦を契約した席で観戦できるチケットです。8月、9月は、ペナントレース終盤で見逃せない時期です。ネット裏、1塁側、3塁側、さらに、2階席の対象席からお選びいただけますので、お気に入りの席で存分に応援できます。神宮球場は東京メトロ・外苑前駅やJR・信濃町駅など、複数の駅からアクセスが良い場所にあります。仕事終わりの観戦はもちろん、ビジネスシーンでの活用にも適しています。
なお、このトライアルシートは法人契約のお客さま限定となっており、2027シーズンの年間シートとして継続契約することも可能です。また、チケット手配の手間が省ける点も、ご好評をいただいています。
チケットは、8月11試合、9月9試合、開催日未決定試合2試合の全22試合で、紙チケットと電子チケットのいずれかをご選択いただけます。詳細は、球団サイト内のトライアルシート案内ページをご覧ください。
＜番組概要＞
番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS
パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）
放送日時：毎週土曜7:25～7:30
番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness