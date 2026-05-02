マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督は、スペイン代表MFロドリ、ポルトガル代表DFルベン・ディアス、クロアチア代表DFヨシュコ・グヴァルディオルの状態を説明した。1日、クラブ公式サイトが同監督のコメントを伝えている。

マンチェスター・シティは現在、アーセナルとのプレミアリーグ優勝争いを繰り広げており、4日に行われる第35節ではアウェイでエヴァートンと対戦する。また、FAカップでも決勝に進出しており、5月16日にタイトルを懸けてチェルシーと激突する予定だ。

一方で、ロドリは第33節のアーセナル戦で負傷交代し、前節のバーンリー戦とFAカップ準決勝のサウサンプトン（2部）戦を欠場。復帰時期に注目が集まっている。グアルディオラ監督は、「彼の状態は良くなっている。だがトレーニングにはまだ参加していない。今後数日、様子を見守る」と説明し、エヴァートン戦で復帰する可能性はあると語った。

また、R・ディアスとグヴァルディオルについては「彼はまだチームに合流していない。ロドリとグヴァルディオルの2人は、調子を上げてきている」と述べ、R・ディアスは復帰までまだ時間を要すること、グヴァルディオルはロドリと同じく状態は良くなっているものの、具体的な復帰時期については明らかにしなかった。

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