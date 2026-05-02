中日広島、序盤は投手戦

中日と広島の試合は、3回を終えて0対0の投手戦。両チームとも序盤で得点を奪えず、緊迫した展開となっている。このまま互いの堅守と好投が続くか、均衡を破るチームが現れるか、中盤戦に注目が集まる。

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