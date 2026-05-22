次回のFIFAワールドカップ、どうやって応援しますか？日本中のサッカーファンが待ち望む【FIFAワールドカップ2026】。なんとあの元日本代表キャプテン、中澤佑二さんと一緒に日本代表戦を観戦できる夢のような企画が緊急決定しました！ジャパンフリトレーが贈る、この特別なパブリックビューイングに無料でご招待。限定60名！スナック食べ放題付きのVIP体験で、一生忘れられない応援をしませんか？SNSで簡単応募。今すぐチェック！

ジャパンフリトレーが仕掛けるW杯の熱狂！中澤佑二さんと特別な観戦体験を

サッカーファンのみなさん、そして美味しいスナックを愛するみなさん、朗報です！

「FIFAワールドカップ2026」が近づくにつれ、期待感が高まっていますよね。そんな世界的な祭典をさらに盛り上げるべく、ジャパンフリトレーが日本限定のスペシャルなキャンペーンを仕掛けてきました！

普段から私たちの食卓やパーティーシーンを彩る「レイズ」「ドリトス」「チートス」「マイクポップコーン」といったお馴染みのスナックたちが、今回はサッカーの熱狂と手を組みます。中でも一番注目したいのは、元サッカー日本代表キャプテンの中澤佑二さんと一緒に日本代表戦を観戦できるパブリックビューイングという、まさに夢のような企画！これは見逃せません。

レジェンドと共に日本代表を応援！夢のパブリックビューイング詳細

イベント概要と豪華な特典

今回のキャンペーンの目玉は、なんといっても30組60名様限定で招待される「FIFAワールドカップ2026」日本代表戦のパブリックビューイングです。

会場は、渋谷ストリーム4階にある「TORQUE SPICE & HERB, TABLE & COURT」というスタイリッシュな空間。ここで、日本代表のグループステージ第2戦、チュニジア代表との一戦を、あの"ボンバー"中澤佑二さんと共に応援できるなんて、想像するだけで胸が高鳴ります！

ただ試合を観るだけではありません。フリトレーの心憎い演出が満載です。

抽選で参加できる、中澤さんと直接交流できる貴重なチャンス！来場者全員で、中澤さんとの思い出を写真に残せます。サッカー観戦にスナックは欠かせませんよね。あの人気スナックが食べ放題というのですから、これは至福の体験です。さらにドリンク無料チケットも1人2枚ついてきます。オリジナルフェイスペイントシールなど、会場を盛り上げるグッズももらえるとのこと。

サッカーの興奮、美味しいスナック、そしてレジェンドとの出会い。これはまさに、一生ものの思い出になること間違いなしです！

応募方法と期間はシンプル！今すぐSNSで参加しよう

この特別なイベントに参加するための応募方法は、とてもシンプルです。

たったこれだけで、あなたも中澤佑二さんとW杯を応援できるチャンスを掴めます！

【応募期間】 2026年5月22日(金)13:00～2026年6月1日(月)23:59

期間が短いので、応募を忘れないようご注意くださいね。詳細はキャンペーンサイトで確認できます。

サッカー界のレジェンド、中澤佑二さんとは？

今回、スペシャルゲストとして登場する中澤佑二さん。長年にわたり日本代表の最終ラインを支え、その圧倒的な存在感から「ボンバーヘッド」の愛称で親しまれました。2度のワールドカップ出場経験を持ち、2010年南アフリカ大会ではベスト16進出に大きく貢献。現役引退後も、サッカー解説者としてテレビなどで活躍されています。

そんなサッカー界のレジェンドと一緒に観戦できるなんて、まるで夢のよう。彼の熱い解説を聞きながら、日本代表に声援を送れるのは、きっと忘れられない体験になるでしょう。

もう一つのチャンス！アディダスグッズが当たるマストバイキャンペーン

「残念ながらパブリックビューイングには行けない…」と肩を落とす必要はありません！ジャパンフリトレーは、さらに豪華なマストバイキャンペーンも実施中です。

キャンペーン対象のフリトレー商品を税抜300円以上購入し、レシートの写真をキャンペーンサイトから応募すると、抽選で合計400名様にアディダスのFIFAワールドカップ2026関連グッズが当たります。

豪華賞品はこちら！

FIFAワールドカップ26 公式試合球 レプリカ トリオンダ（5号球）100名様FIFAワールドカップ26 ロゴ入りTシャツ（M/Lサイズ）200名様FIFAワールドカップ26 ロゴ入りマフラー（開催3ヶ国カラー）100名様

W杯を象徴するグッズを手に入れて、気分を盛り上げる絶好のチャンスです。

【応募期間】 2026年4月6日(月)0:00～2026年6月30日(火)23:59

こちらも詳細はキャンペーンサイトでチェックしてくださいね。

ジャパンフリトレーとは？世界をリードするスナックの巨人

「フリトレー」という名前を聞いたことがない、という人はいないのではないでしょうか。世界のスナック市場をリードするグローバル企業「フリトレー社」の技術力を導入し、日本で私たちに美味しいスナックを提供しているのが、ジャパンフリトレー株式会社です。実はカルビーグループの一員なんですよ。

「マイクポップコーン」「ドリトス」「チートス」といった主力商品は、コーンスナック市場でシェアNO.1を獲得している（※インテージSRI+ 2025年4月〜2026年3月累計販売金額）というから驚きです。

ジャパンフリトレーは、「食べてくれる人のココロとカラダを、はじける楽しさで満たす」というパーパス（存在意義）を掲げています。今回のパブリックビューイングは、同社にとって初めての試みだそう。世界中で愛されるスナック菓子が、サッカーという世界共通の熱狂と結びつくことで、私たちのワクワクする気持ちをさらに大きく広げてくれることでしょう。

主要ブランドの魅力に迫る

彼らが手掛ける主要ブランドを少し深掘りしてみましょう。

レイズ（Lay's）

1932年にアメリカで誕生し、今や世界100ヵ国以上で愛されるポテトチップスブランド。薄くてパリッとした食感と、飽きのこないポテト本来の味わいが特徴です。日本でも見かけるたびに手が伸びてしまいます。

ラッフルズ（RUFFLES）

1955年発売以来、「レイズ」に次ぐ人気を誇るポテトチップス。ギザギザとした独特の形状が、ザクっとした食感と味の絡みを一層引き立てます。この食感が病みつきになるんですよね。

ドリトス（Doritos）

「FOR THE BOLD もっと強く、もっと濃く」という力強いメッセージを掲げるドリトスは、世界NO.1のトルティーヤチップスブランド（※ユーロモニターインターナショナル調べ;スナック菓子2026年版）。コーンをまるごとすりつぶし、オーブンで焼いてから揚げることで生まれる、パリッパリの独特な食感と香ばしい風味が特徴です。パーティーには欠かせない存在ですね。

チートス（Cheetos）

1948年にアメリカで誕生し、今や世界40ヵ国以上で販売される世界NO.1のパフスナック（※ユーロモニターインターナショナル調べ;スナック菓子類2026年版）。「やんちゃで楽しい」世界観と、やみつきになる濃厚な味わい、そして「ザクザクッッ！！」とした食感がたまりません。

マイクポップコーン（Mike POPCORN）

1957年に日本初のポップコーンブランドとして誕生し、2022年には発売65周年を迎えたロングセラー。特に1983年発売の「バターしょうゆ味」は、日本のポップコーンの定番として不動の地位を築いています。私も映画を観る時にはいつもこれを選んでしまいます！

ジャパンフリトレーの公式情報

最新情報や楽しいコンテンツが盛りだくさんなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

まとめ：フリトレーと最高のW杯体験を！

「FIFAワールドカップ2026」は、まだ少し先の話ですが、ジャパンフリトレーが提供してくれるこの特別なキャンペーンは、今から私たちの心を熱くさせてくれます。中澤佑二さんと共に日本代表を応援する夢のような体験、そしてアディダスグッズが当たるチャンス。どちらもフリトレーのスナックと共に、最高のサッカー体験を演出してくれることでしょう。

ぜひこの機会にキャンペーンに参加して、ジャパンフリトレーが仕掛ける「スナック×スポーツ観戦」の新たな世界を体験してみてください！この夏は、美味しいフリトレーのスナックを片手に、日本代表に熱いエールを送りましょう！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。