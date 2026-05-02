セリエA第35節が1日に行われ、17位レッチェが最下位ピサに勝利。この結果、ピサと19位ヴェローナの降格が決まった。

ピサは昨シーズンのセリエBを2位で終え、1990－91シーズン以来となるトップリーグ復帰を果たした。しかし、23試合を消化してわずか1勝にとどまり、アルベルト・ジラルディーノ前監督を解任。オスカル・ヒリェマルク監督の下でも1勝しか挙げられず、レッチェとの直接対決に敗れたことで勝ち点差が「14」に広がり、自動降格が決まった。

また、ヴェローナは第35節ユヴェントス戦を戦う前にレッチェを逆転することが不可能となり、18位以下が決定した。ヴェローナもシーズン中の監督解任に効き目はなく、ここまでわずか3勝。来シーズンは8年ぶりにセリエBで戦うことになった。

自動降格は残り1枠。レッチェと暫定勝ち点差「4」に広げられた18位のクレモネーゼは、今節ラツィオとのホームゲームに臨む。

◆セリエA順位表

※（）内は勝ち点

14位 ジェノア（39）

15位 フィオレンティーナ（37）

16位 カリアリ（36）

17位 レッチェ（32）※第35節消化済み

─────セリエB自動降格─────

18位 クレモネーゼ（28）

19位 ヴェローナ（19）

20位 ピサ（18）※第35節消化済み

【ハイライト動画】レッチェが直接対決制す ピサは降格決定