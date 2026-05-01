ヤクルト、序盤でDeNAに5点リード

1回裏にヤクルトが打者一巡の猛攻で4点を先制。DeNAは2回表に佐野の本塁打で1点を返したが、直後の2回裏にヤクルトが2点を追加しリードを広げた。3回を終え、ヤクルトが6-1と優位に進めている。

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